Miguel Ángel Rondán, satisfecho con la pretemporada del Xerez CD

A pocos días para iniciar la Liga, el director deportivo del Xerez CD, Miguel Ángel Rondán, ha analizado la pretemporada del equipo azulino. 'El Capi' se ha mostrado satisfecho con lo que ha podido ver en los partidos, cree que los de Checa han ido de menos a más y que están preparados para el comienzo del campeonato liguero. Rondán espera que el equipo arranque con buen pie y confía en que el Gerena solvente sus problemas y pueda salir a competir.

El director deportivo azulino señala que "el balance" de la pretemporada "es bueno porque la evolución del equipo ha sido positiva. Lógicamente hay mucha gente nueva, un entrenador que tiene que probar las distintas variantes que pueda tener en su forma de jugar y ha habido momentos que el equipo ha podido presentar dudas, pero creo que ha medida que ha ido transcurriendo la pretemporada se ha mostrado más seguro y el final ha sido muy esperanzador de lo que puede mostrar esta temporada". Así, señala que los de Checa han ido "de menos a más, muchos jugadores y un entrenador nuevos y todo tiene que engranarse. Me quedo con que cada día hemos ido a mejor y eso significa que el trabajo está siendo bueno y la evolución también".

En la parte mala de la balanza, sin duda las lesiones: "Desgraciadamente hemos tenido lesiones a lo largo de esta pretemporada de gente que venía a ser importante y que han tenido que parar un poco. En el caso de Álvaro (Durán) lo ha parado mucho y esperemos que tanto Rodri como Juan (Delgado), que son los que ahora están con algún problema, se incorporen lo antes posible", comenta.

Para Rondán, la plantilla está "bastante equilibrada en el aspecto de que la miras y cualquiera puede jugar y competir en la categoría. Lo que hay que intentar ahora es que el grupo sea fuerte, que entre ellos haya unión. Después, la temporada te pone en tu sitio, pero hay que estar satisfechos de lo que se ha visto hasta ahora".

Confía en arrancar bien ante un Córdoba que también presenta muchas caras nuevas: "Siempre es mejor empezar bien porque marca un poco lo que puede hacer el equipo, los contrarios te respetan más dependiendo dónde estés al principio. Después, la temporada es larga, este año más si cabe con dos equipos más, y lógicamente pueden pasar muchas cosas. Pero sí es importante empezar bien, además contra un rival que se supone también estará en la zona alta de la tabla y las sensaciones que demos allí serán muy importantes de cara a la confianza del equipo".

En el aire está la participación del Gerena, que a pocos días del comiendo de Liga todavía no ha podido tramitar las licencias de sus jugadores al tener deudas en AFE. Miguel Ángel confía en que resuelvan sus problemas. "Preferiría que compitiera, que fuésemos 18 y no hubiera parones durante la Liga. Jugadores que no han estado en el mercado a los que a lo mejor hubiéramos tenido acceso ahora podrían quedar libres y reforzar a otros rivales. El Gerena tiene dentro de su plantilla gente muy interesante y además no es bueno ni para el fútbol ni para nadie, prefiero que compita y seamos 18".