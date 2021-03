El Xerez CD ha sufrido la tercera derrota consecutiva de la temporada y entra en una profunda crisis. El equipo de Esteban se adelantó en la primera mitad gracias al tanto de Chuma pero tiró por la borda el trabajo en la segunda mitad, cuando dos errores de Iván Ares y Gonzalo han supuesto la remontada de los locales con sendos goles de Ramón. Los azulinos pueden perder esta misma tarde el liderato de la categoría y entregárselo al Xerez DFC, al que le basta con un sumar un punto frente al Conil para encaramarse a la primera plaza.

Es inexplicable lo que le sucede a este Xerez CD que hasta hace tres semanas mandaba con mano firme en el Grupo X-A de Tercera División. Desde la derrota contra Los Barrios, el equipo ha entrado en barrena y es incapaz de ponerse de pie cuando recibe un golpe. Le pasó en el derbi ante el Xerez DFC y este domingo en el Navarro Flores. Y eso que los de Esteban se adelantaron en los minutos finales de la primera mitad con el tanto de Chuma que hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego Sin embargo, el Rota no desaprovechó los dos regalos xerecistas y Ramón le dio la vuelta al marcador.

Esteban revolucionó el once inicial, dio banquillazo a Lucas Correa y ha sido Dani Jurado la pareja en el centro de la defensa junto a Rodri. También sorprendió el malagueño con el sustituto de Álex Colorado y finalmente no fue Orihuela quien ocupó el puesto en la medular sino Ramón Verdú. Dani Laínez se ha mantenido por segunda jornada consecutiva en el equipo titular mientras que Pato ocupaba la banda izquierda. Carlos Calvo, pese a sus molestias durante la semana, no se bajó del equipo titular jugando por detrás de Chuma.

Dominio del Xerez CD

Arrancó el equipo azulino decidido a tomar las riendas del partido desde un primer momento y a los cinco minutos ya se acercó con mucho peligro a la portería defendida por el jerezano Manu López. Joselito recuperaba un balón en el centro del campo, profundizaba hasta la línea de fondo, Joaqui despejaba y la pelota la recogía Lolo Garrido, cuyo disparo lo taponaba un defensa verderón. De nuevo se tenía que multiplicar la zaga roteña minutos más tarde en un centro de Carlos Calvo que un defensa sacaba a córner con Chuma y Pato prestos al remate.

El Xerez CD dominaba por completo el partido ante un Rota muy bien posicionado sobre el terreno de juego y que poco a poco se fue asentando, cortando las líneas de pase de los azulinos. Lolo Garrido, Verdú e incluso Calvo bajaban para sacar el balón jugado desde atrás, aunque el Xerez llevaba peligro cuando el balón caía a las bandas, sobre todo por la de Laínez, muy activo en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Rota se acercaba por primera vez a las inmediaciones de Ares en un balón a la espalda de Joselito al que llegó Ezequiel, pero su centro no tenía rematador. Y es que el Rota, con Luis Lara tocado en al banquillo, jugaba con Ramón como hombre más adelantado y sin una referencia clara en ataque.

Claras ocasiones xerecistas

Se le fue atragantando el partido al XCD, aunque pudo adelantarse a los 22 minutos en un centro de Pato que Laínez remataba en el segundo palo. La pelota se marchaba por centímetros a la izquierda de Manu López. A diez minutos del final de la primera mitad era Pato el que ponía a prueba al meta local. El cordobés cogía el balón en el área, se acomodó a la derecha y su disparo lo sacaba el jerezano con una gran parada.

No pudo hacer nada apenas tres minutos después en un balón parado, una de las especialidades del XCD esta temporada. Carlos Calvo sacaba una falta lateral a la altura del banquillo del Rota y por el primer palo aparecía Chuma para embocar con la derecha. Era el primer gol del punta sevillano en este 2021, ya que no marcaba desde el doblete que le hizo en Chapín al Arcos.

Pudo hacer el segundo el Xerez a cinco del final, pero el centro de Laínez lo mandaba Joaqui a saque de esquina cuando Pato ya tenía la caña preparada para fusilar a Manu.

Regalos y remontada del Rota

El Rota salió en la segunda mitad dando un paso adelante aunque el que pudo marcar de nuevo fue el Xerez CD en una contra que montó Lolo Garrido. Chuma entró por la banda izquierda y Joselito se le ofreció por dentro, pero el disparo del lateral izquierdo se marchó por encima del larguero.

Asustó de nuevo el equipo de Paco Peña en una internada de Ramón por la derecha, el quiebro del extremo rompió a Rodri y su centro lo cortaba providencialmente Dani Jurado. Y en la siguiente llegaba el empate de los verderones en un claro error de Iván Ares, que entregó el balón a Ezequiel, éste cedió a Ramón y el atacante local no fallaba con toda la portería para él.

El tanto hizo crecer al Rota y hundió a los de Esteban, que a partir de entonces fueron un flan y en otro error en la entrega, en esta ocasión de Gonzalo, posibilitó la remontada de los locales. El lateral derecho regaló el balón al atacante verderón, que con la derecha y con mucha calidad batía de nuevo a Iván Ares.

Reaccionó Esteban dando entrada a Javi Forján para jugar con dos puntas saliendo del terreno de juego Lolo Garrido, que demostró su enfado dando una patada a las sillas del banquillo.

Estuvo a punto de hacer el tercero el Rota en otra salida en falso de Iván Ares en su afán de despejar. La pelota no salió del campo y desde la banda Ezequiel intentó marcar desde 30 metros, aunque por fortuna para el Xerez CD el balón se iba fuera.

Hundimiento xerecista

Al Xerez CD no le quedó más remedio que apelar a la heroica y estuvo a punto de lograr el empate en un saque de esquina que botó Carlos Calvo. Chuma remató, un defensa repelió, la pelota le cayó de nuevo al delantero y esta vez ajustó a la escuadra, pero Manu López llegaba para enviar de nuevo a córner.

El técnico azulino movió más el banquillo y entraron Palacios y Ares por Calvo y Pato, pero se jugaba a lo que quería el Rota, que con un rival hundido moralmente intentaba matar el partido a la contra.

No se jugó apenas en los minutos finales. Carlos Calvo era expulsado en el banquillo y Joaqui veía dos amarillas seguidas, la segunda provocando una falta en la frontal que Chuma lanzaba fuera.