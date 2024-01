Rubén Jurado 'amenaza' al Xerez CD con la ley del ex

El Xerez CD defiende este domingo (12:30) en Chapín el liderato del Grupo X en su cita ante el Atlético Espeleño, en el que será el último compromiso de la primera vuelta y afronta el choque con el objetivo de sacarlo adelante para lograr el título honorífico de campeón de invierno. Sólo el Ciudad de Lucena, con sus mismos 34 puntos, pero con peor diferencia de goles, que juega en el Carlos Marchena ante el Cabecense puede dejarle sin su botín.

Los azulinos no lo tendrán fácil frente al conjunto cordobés, aunque llega en la 12ª plaza con 18 puntos (5 triunfos, 3 empates y 8 derrotas). Su principal amenaza será precisamente un ex xerecista, el experimentado ariete Rubén Jurado, que es el pichichi de su equipo con seis dianas en dieciséis partidos. El que tuvo, retuvo y la ley del ex, siempre está ahí. El sevillano defendió la camiseta del Deportivo media temporada, 21/22, y anotó nueve tantos. El ejercicio lo acabó en el Recreativo de Huelva y logró el ascenso a Segunda RFEF. Era uno de los futbolistas con las fichas más altas y cuando llegaron las 'vacas flacas' en el club tuvo que salir.

El punta hispalense le ha puesto su firma al 33,33% de los tantos que ha marcado su equipo (6 de 18) y se presenta en Jerez tras cerrar el año en un buen momento. De todos modos, se encontrará con pocos jugadores de 'su Xerez CD', ya que la plantilla ha cambiado casi al completo. Siguen Migue García, que ya no volverá a jugar por su intervención de rodilla, Rodri, Joselito e Iván Navarro.

El pasado verano Quero perdió a sus dos grandes referentes arriba, Juan Andrés, que ahora milita en el Ciudad de Lucena y después de rechazar una oferta del Deportivo por considerar que tendría pocos minutos con la gran competencia que tendría con Juan Delgado, Armengol, Diego Domínguez y Acosta, y que el año pasado logró 17 tantos, y Tommy Montenegro, que facturó 10 y está en el Salerm Puente Genil.

Fuera, deficientes

Los blancos fuera de casa han disputado ocho encuentros, que han saldado con dos victorias -La Palma y Sevilla C-, un empate -Conil- y cinco derrotas -Cabecense, Bollullos, Pozoblanco, Ayamonte y Gerena, con siete tantos a favor y diez en contra. Han sumado sólo siete de 24 puntos posibles.

Los cordobeses en casa suelen desenvolver mucho mejor que a domicilio, ya que aprovechan bien las reducidas dimensiones de su terreno de juego, pero fuera les cuesta bastante más y suelen ser muy prácticos y directos, no se complican nunca atrás -evitan cometer errores su campo-, buscan las segundas jugadas para atacar y también sacar el máximo provecho a las acciones a balón parado. Por dentro, el zurdo Álex Molina es uno de sus jugadores más peligrosos por su calidad.

De cara a la cita ante los xerecistas recuperan al central Santacruz, que fue baja ante el Córdtenoba B, y tendrán en el exazulino Rubén Jurado a su hombre de referencia, que cada vez que caza un balón en el área pelea bien con los centrales y falla pocas oportunidades. El otro fútbol también es su fuerte, pero en un campo tan amplio como Chapín lo tendrán más difícil.