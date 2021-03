Schuster: "El Xerez CD se me quedó en el corazón, pasé dos años muy buenos allí"

Bernd Schuster, exentrenador del Xerez CD, ha explicado en Radioestadio, programa de Onda Cero en el que colabora, los motivos que le han conducido a apoyar al equipo sufragando los gastos de 18 sesiones de entrenamientos en el Hotel Montecastillo. El Deportivo fue el equipo que le dio la primera oportunidad de entrenar en España, a partir de ahí comenzó su importante carrera y no lo olvida.

El técnico alemán, además, mantiene una estrecha amistad con Esteban Vigo desde que fueron compañero en el FC Barcelona y ha desvelado: "Esto llega de corazón porque pasé dos años muy buenos ahí, con muchas dificultades, y sé un poco cómo es todo. Se me quedó en el corazón el Xerez CD".

El alemán, añade: "Con esa decisión, lo único que pretendo es ayudar a resolver algún problema de los que tienen. Para ellos es muy importante tener campos de entrenamientos, están primeros y van a pelear por subir a Segunda B, a ver si con ello logramos un puntito más para eso. Es una buena causa".

Schuster vivió momentos complicados en el Xerez CD y no los ha olvidado. "Sé lo que es no saber dónde vas a entrenar de una semana para otra y no es una situación buena para un equipo que está peleando por subir a Segunda B. No es sólo buscar un campo para entrenar, es que el Xerez CD lo tiene que pagar porque no tiene campos en propiedad y, en este caso, es de un hotel que tiene unas instalaciones fantásticas. Lo viví dos años, tuvimos que irnos a Sanlúcar, no podíamos jugar al principio en Jerez y nos tuvimos que buscar la vida. Insisto, por eso sé lo importante que es para los jugadores y para el entrenador saber dónde puede trabajar perfectamente y en buenas condiciones".