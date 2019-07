Sergio Narváez anuncia que deja el Xerez CD

El jerezano Sergio Narváez ha anunciado que no jugará la próxima temporada en el Xerez Club Deportivo. El centrocampista, de largo el mejor futbolista del equipo la pasada campaña, en la que anotó 5 goles y fue el cerebro del equipo, era el único que seguía con contrato en vigor antes de que el club anunciara la renovación de Dani Jurado.

El anuncio del jugador jerezano llega en un momento de muchas dudas en la entidad xerecista, que lleva varios días sin anunciar movimientos, sin entrenador y sin jugadores cuando la mayoría de equipos arrancarán la pretemporada en unos diez días.

El futbolista se ha despedido a través de sus redes sociales: "La vida son etapas y después de unas semanas d dudas, reflexiones y noches sin dormir ha llegado el momento de tomar decisiones", explica el futbolista. "Me toca despedirme del Xerez y de sus aficionados, que tanto me han apoyado durante este año. Ha sido un año duro, aunque siempre intento llevarme lo mejor de cada temporada, pero los que me conocen saben que he sufrido y ahora toca levantarse y seguir".

Sergio señala que su futuro está fuera de la ciudad: "Ahora las miradas están de nuevo puestas fuera de mi tierra, pero con el apoyo de mi familia afrontaré todo siempre con la mayor ilusión"