Juan Luis Gil ‘Titín’ lleva algo más de un año al frente del Xerez CD. Entre sus colaboradores ha estado hasta hace un par de días Juan Díaz, que se ha marchado de la entidad xerecista al cumplirse un año de su llegada y apenas un par de semanas después de que se formalizara el nuevo consejo de administración, culminando la compraventa de las acciones que todavía estaban en posesión del grupo Energy Atlantics del nazareno Ricardo García.

-¿Qué supone para el club la salida de Juan Díaz desde el punto de vista económico?

-A ver, Juan era esta temporada el adjunto a Ramón Verdú en la dirección deportiva y ahora Ramón va a tener que llevar la parcela deportiva solo y quizá se apoye un poco más en Juan Pedro. En lo económico no va a variar nada, quiero que los aficionados lo tengan presente. Juan nos ayudó muchísimo la temporada pasada y hay que estarle agradecido, pero desde mitad del año pasado ya no ponía nada porque tampoco es que fuese una máquina de billetes. Nosotros tenemos un presupuesto cerrado y cubierto sin la aportación de Juan, que ha sido muy importante. Y en lo institucional, ahora tenemos que elegir vicepresidente y meter a alguien más en la directiva. Lo estamos barajando.

-¿Y en lo personal?

-Después de su dimisión nos hemos sentado y hablado e incluso nos va a patrocinar con uno de sus negocios. Nuestra relación no es mala. Quizá él tenía una manera de pensar que no ha funcionado dentro del sistema que tenemos en el Xerez Club Deportivo. Pero repito que le tenemos que estar muy agradecidos.

-¿En qué situación se encuentra ahora mismo el club desde el punto de vista societario?

-El Consejo de Administración se ha formado por cooptación (designación de vacantes de una corporación mediante el voto de los integrantes de la misma). Ricardo García, que era el antiguo presidente, dimitió y ya hemos podido nombrar presidente y al resto de consejeros directivos. Eso ya se ha mandado a la Federación Española y hemos procedido a la inscripción del equipo.

-Según las Bases de Competición, para inscribir al equipo hay que poner un aval cuya cantidad varía en función de las denuncias que haya tenido el club los tres años anteriores.

-Nos hemos puesto en contacto con Proliga, que nos ha comentado que esos requisitos no están aprobados aún por el Consejo Superior de Deportes y quizá no sea necesario presentar aval. Si hiciera falta, se buscará, ya lo tenemos preparado por si hace falta. Es una cantidad de 120.000 euros.

-¿Cuándo será la Junta General de Accionistas? ¿Se atreve a dar una fecha?

-Está en manos de nuestros abogados. El Consejo de Administración se ha formado hace pocos días y lo próximo será la Junta General. Sabemos que la situación societaria del club es difícil, cada día sale algo nuevo y prefiero no decir una fecha exacta. Se va a hacer próximamente. No me atrevo a decir que vaya a ser antes de empezar la temporada.

-La temporada pasada ya se anunció el cambio de propietario y la formalización de Old Sherry 1947. ¿Qué ha cambiado desde entonces para tener que anunciarlo de nuevo?

-Cuando hicimos la compraventa de la sociedad el año pasado tuvimos que hacer un primer pago y ahora hemos tenido que afrontar un segundo para que el club cambiara definitivamente de manos. Tenemos el 53% por ciento de las acciones.

-Hace unos días, AFE comunicaba que el Xerez CD no había solventado las denuncias de sus jugadores. ¿Qué ha ocurrido?

-Está solventado. Está solucionado y en los próximos días desbloquearemos los derechos deportivos para poder inscribir a los jugadores. Había un pico de gestión de años anteriores, porque AFE adelantaba el dinero y luego había que devolvérselo y no se hizo. Además, hay dos denuncias de dos jugadores de este año, pero por respeto no voy a decir los nombres. La deuda no llega a los 20.000 euros, cuando años atrás hemos tenido deudas de 150.000 o más. Así que la gente puede estar muy tranquila. Años atrás había que utilizar el dinero de la campaña de abonados y de patrocinadores para paliar la deuda con jugadores y este año, gracias a Dios, no va a existir ese problema. En lo extradeportivo va a ser una temporada tranquila.

-Pasando a lo deportivo. Le quiero preguntar por cómo están los casos de varios jugadores. El primero: Salvi Carrasco.

-Tiene un año más con nosotros. No queremos cortarle la proyección, pero no tiene cláusula liberatoria. El fallo ha sido que se ha ofrecido al San Roque diciéndole que está libre. No vamos a retener a nadie sin querer estar, pero nosotros hemos tenido que negociar con el Puente Genil para firmar a Migue García.

-Lolo Garrido y Carlos Calvo.

-Estamos negociando con el representante de Lolo y con Carlos estamos pendientes de una reunión con él, porque está fuera. Hay un acuerdo muy cercano con Lolo. Con respecto a Carlos, yo creo que al final ambos pondremos de nuestra parte y se llegará a un acuerdo. Carlos es un gran xerecista.

-¿Saldrán jugadores con contrato en vigor?

-Todos los que tienen contrato en principio se van a quedar. ¿Que viene un equipo de superior categoría y se quiere llevar a alguien? Pues tendrá que sentarse a hablar con nosotros. El único que tiene cláusula liberatoria es Lucas Correa. La plantilla está cerrada a falta de un delantero, pero no hay que descartar que pueda haber cambios porque tenemos jugadores con ofertas de superior categoría. Aquí no vamos a retener a nadie que no quiera estar, pero gratis tampoco se va a ir nadie.

-¿Qué balance hace del primer año al frente de la entidad?

-Si no fuera por personas como José Luis Mateos o Juan Díaz y el resto de colaboradores, esto habría sido dificilísimo. Soy una persona optimista y hago un balance positivo porque sólo hay que ver cómo estaba el club hace un año y medio y cómo está ahora. Pero también digo que se pueden hacer mucho mejor las cosas. El año pasado sólo éramos tres personas al frente y ahora somos más, cada uno con su parcela, vamos a estar más organizados. En lo deportivo, es cierto que nos quedamos con la miel en los labios, pero en lo institucional hemos conseguido sacar muchas cosas adelante.

-¿En qué se falló la pasada temporada?

-Nosotros, todo lo que hacemos es por el bien del Xerez Club Deportivo. Nuestro único interés es que el Xerez salga adelante. Los que estamos somos xerecistas y nadie va a venir de fuera para ver si se puede lucrar de esto. A los que estamos nos duele en el alma el club y todas las decisiones que adoptamos es por el bien del club. Luego nos podremos equivocar o acertar.

-Hablando de aciertos y errores. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿se equivocó el club al prescindir de Poveda, que fue destituido tras la primera derrota en liga, y traer a Esteban?

-Cuando decidimos destituir a Joaquín Poveda y apostar por Esteban Vigo, si le preguntamos a los socios el 99% nos hubiera dicho que querían a Esteban. Visto el resultado a posteriori es muy fácil decir que el fallo estaba ahí. ¿Qué hubiera pasado si se queda Joaquín Poveda? No lo sabemos, aunque el vestuario era una bomba de relojería. Es cierto que el hándicap que tenía Esteban, él mismo nos lo dijo, fue que no conocía la categoría. Pero nosotros entendíamos que el grupo necesitaba alguien que lo manejase, porque los jugadores eran muy buenos.

-Y este año la apuesta es Emilio Fajardo.

-Entendemos que es un entrenador que va a sacarle el 200 por cien a cada jugador. El tiempo dará o quitará la razón, pero es un técnico que conoce la categoría. Era nuestra primera opción y es un entrenador que siempre ha sido del gusto de Juan (Díaz), que es quien ha llevado el asunto junto con Ramón Verdú. Fajardo es un técnico que imprime carácter a sus equipos y creo que es algo que echamos de menos la temporada pasada.

-Tampoco se ha apostado esta vez por los llamados fichajes ‘mediáticos’.

-Lo que queremos es hambre. Nos hemos dado cuenta de que este año atrás quizás hemos pecado un poco de eso, a lo mejor llegaron jugadores que no sabían al equipo que venían.

-¿Qué Tercera RFEF espera la próxima campaña?

-De momento, ya no vamos a tener que estar mirando con el rabillo del ojo al otro grupo ni los coeficientes, que era una locura. Va a ser una liga bastante competida. Hay cinco o seis equipos muy fuertes, entre ellos el Recreativo de Huelva que a priori es el favorito. Luego, los de siempre, nosotros, el Puente Genil, Ciudad de Lucena, Utrera... Pero no se gana sin bajar del autobús, creo que este año pecamos en algo de eso en algún partido. Hay campos en los que nos pintaron la cara. Ya sabemos cómo es esta Tercera y hay que ponerse el mono de trabajo.

-¿Y si un año más, no se logra ascender?

-Pues a seguir luchando. Mira el Ceuta, que se ha llevado varios años hasta que ha logrado salir de Tercera.

-Se acaba de presentar la campaña de abonados. ¿Un número aproximado?

-Mínimo lo que hicimos el año pasado, entre 1.800 y 2.000 socios. La afición no nos falla nunca y este año tampoco lo va a hacer. Es verdad que acabamos la temporada como la terminamos y que fue un año muy sacrificado porque la gente apenas pudo ir al fútbol por el COVID. Ha sido una temporada muy dura para los aficionados, pero también para nosotros, porque apenas hemos tenido ingresos y hemos podido acabar al día con los jugadores. Estoy seguro de que los xerecistas van a dar el do de pecho de hecho la campaña ha comenzado animada.

-Sin ingresos y pagando por jugar en Jerez.

-Se nos va un pico. Como siempre, nos toca pagar. A ver el Ayuntamiento de qué manera hace las cosas para que pueda bonificarnos. Se nos va parte del presupuesto en jugar en nuestra ciudad. Esperemos que se lleve a Pleno quitar esa ley antixerecista y podamos jugar en Jerez sin pagar, porque mensualmente entre entrenamientos y partidos se nos van 5.000 euros. Seguiremos entrenando en La Granja, por la mañana, y hemos pedido entrenar un día en el campo Pedro Garrido. Estamos superorgullosos de que el nombre de La Juventud pase a llamarse Pedro Garrido, que fue una iniciativa que partió del Xerez CD.