Toque de atención de Verdú a la plantilla del Xerez CD

Ramón Verdú, director deportivo del Xerez CD, da un toque de atención a la plantilla por los encuentros que viene realizando lejos del Pedro Garrido. Los azulinos marchan invictos en casa, con un pleno de quince puntos, pero fuera han sumado sólo uno en los tres partidos jugados.

El hasta el pasado verano jugador del equipo azulino se muestra "muy satisfecho con el rendimiento de los futbolistas casa, está siendo excepcional", pero pide mucho más fuera: "En césped artificial no hemos sabido interpretar lo que había que hacer en cada momento, la sensación que queda es de no saber leer esos partidos".

La plantilla ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de este miércoles en La Granja y lo ha hecho "intentando asimilar más la derrota que lo sucedido el sábado en Picadueñas. Con los problemas de entrenamientos tenemos que convivir, aunque fue duro y los futbolistas se llevaron un palo. Saben que no estuvieron bien en Lucena. Se sintieron incómodos, los entrenadores están trabajando para encontrar la forma de gestionar ese tipo de partidos. El cuerpo técnico y los futbolistas han hablado y han sacado conclusiones".

Las pasada campaña, el equipo sufrió mucho lejos de Jerez y se dejó puntos importantes y esta temporada se está repitiendo la historia, pero sólo en Liga, ya que en Copa el Deportivo realizó dos grandes buenos encuentros contra el Murcia como el Yeclano. El director deportivo xerecista explica que "cuando nos medimos a rivales complicados, potentes, con campos de césped natural y que te juegan de tú a tú, el equipo muestra su mejor versión, pero luego en otro tipo de escenarios eso no sucede. Por ejemplo, en Pozoblanco, jugamos bastante bien y no nos entraron las ocasiones que tuvimos, pero en Utrera y Lucena, también con césped artificial, no supimos interpretar lo que teníamos que hacer en cada momento y es lo que nos conduce a la derrota. No fuimos nosotros en ningún momento en esos escenarios, no nos sentimos cómodos y nos hacían mucho daño, que ni Murcia ni Yeclano lo lograron. La sensación que queda es la de no saber leer esos partido".

"No podemos perder la concentración, tenemos que ser los mismos en todos los campos siempre"

Todo lo contrario sucede en el Pedro Garrido, escenario en el que el equipo ha sido capaz de ganar en Liga todos los puntos en juego. "En casa estamos muy sólidos, estamos sacando los partidos adelante incluso con rotaciones en el once inicial por nuestra participación en la Copa. En esos encuentros sí que hemos sido capaces de ser nosotros y de lograr buenos resultados. La asignatura pendiente está fuera, tenemos que salir más concentrados porque tanto en Utrera como en Lucena las primeras partes que hicimos fueron muy malas. El domingo, si ellos llegan a estar un poco acertados en el primer tiempo nos podíamos haber venido con el mismo resultado de Utrera. Es falta de concentración, de atención, de no saber cómo hay que gestionar esos partidos".

El domingo arranca una semana con tres partidos importantes, Rota, Recreativo de Huelva y Antoniano. Verdú se centra "primero en el de este domingo, que va a ser complicado porque nos conocemos perfectamente los dos equipos y compiten bastante bien. Todo el mundo habla del encuentro ante el Recre y no podemos desviar la atención. Ante rivales como el Recre y en escenarios similares al del Nuevo Colombino hemos sabido ser nosotros y ahí podemos ofrecer nuestra mejor versión, pero, claro, no puede ser que hagamos un partidazo en Huelva o Murcia y luego ir a Las Cabezas, por ejemplo, y por falta de concentración volver sin nada. Es incidir en lo que ya he analizado, tenemos que ser los mismos en todos los campos siempre y cuando sepamos leer lo que hay que hacer y saber cómo hay que afrontar ese partido seguro que todo cambia".

La plantilla azulina tiene una ficha libre y a Ramón y al cuerpo técnico le gustaría cubrirla, pero no es fácil. "En su momento, por el tema del presupuesto ya no pudimos hacer más fichajes. Está ahí libre y si en un momento dado surge algo interesante se podría hacer. A ver si la podemos utilizar, pero es un tema que también depende del plano económico y de la postura que adopte el club".