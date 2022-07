Urri, nuevo jugador del Xerez CD: "Lucha por lo que quieres"

El Xerez CD ha presentado este viernes a su sexta incorporación, el central zurdo isleño Daniel Urri Garrido, acto que se ha celebrado en la clínica dental Zenit Odontólogos que dirige Alberto Rodríguez. Por parte del club azulino han asistido los consejeros Alejandro Calderón y Miguel Ángel Gutiérrez. Este último tomaba la palabra en primer lugar para agradecer a Zenit Odontólogos "su colaboración y prestarnos sus magníficas instalaciones para llevar a cabo esta presentación".

El consejero azulino dio la bienvenida al nuevo jugador azulino "un futbolista ya contrastado a pesar de su juventud, ya que con 26 años ya ha estado en equipos fuertes. Esperamos de él que nos dé jerarquía y fuerza en la defensa. Le deseo todo lo mejor porque todo lo que le pase de bueno a él será también bueno para el Xerez CD y todos los xerecistas. Le agradezco el esfuerzo que ha hecho porque sé que ha tenido otras ofertas y ha tenido un interés importante en venir".

Urri comenzaba también agradeciendo "a la directiva por confiar en mí y al míster, Paco, que desde el primer momento que hablé con él mostró un gran interés y también a la afición por el recibimiento que me ha dado, estoy muy agradecido".

El central asegura estar "muy ilusionado, vuelvo a estar cerca de casa y estoy en un club que es importante en la categoría, histórico y con una masa social que muy pocos equipos tienen. Desde el primer momento veo que se están haciendo las cosas bien, hay un buen proyecto y tengo muchas ganas de empezar".

"Lo que me han demostrado -continuó- es que se aspira a cosas grandes, pero yo no le voy a poner nombre porque esto al final es ir día a día, hace falta trabajar muchísimo y hacer las cosas muy bien para alcanzar cosas grandes. Lo iremos viendo poco a poco". Añadió que el peso de la entidad tuvo mucho que ver para decidirse por el XCD: "Veo el club y sólo el nombre ya te tira para venir aquí. El míster me comentó cuáles son sus ideas, cómo juegan sus equipos, los jugadores que conforman la plantilla y me ha convencido para venir aquí".

A la hora de definirse, apuntó que "soy un jugador bastante trabajador, comprometido y soy muy competitivo. Como central tengo buena salida de balón, soy contundente, rápido a la espalda y gran capacidad de anticipación, también voy bien por alto. Lo fundamental es que pienso que soy regular, no soy de un partido dar un cinco y otro un diez, sino que me mantengo en una misma línea". Además, puede jugar también como mediocentro defensivo: "Todas las temporadas compagino las dos posiciones, me desenvuelvo bien en el centro del campo, defensivamente aporto bastante equilibrio al equipo"

Pese a que esta temporada no están ni Recreativo de Huelva ni Utrera, Urri comenta que la categoría no es más asequible: "Para nada, aquí en Tercera los equipos siempre son competitivos y difíciles de ganar, vas a campos diferentes a los que estás acostumbrados a jugar y entrenar y va a costar la vida, hay que trabajar diariamente, competir y saber adaptarse a todo tipo de campos y rivales. No va a ser nada fácil"

Urri llega a un XCD cuya defensa fue la menos goleada de la segunda vuelta el curso pasado y asegura que tendrá que trabajar para ganarse el sitio: "No vengo con el puesto garantizado, semana tras semana intentaré demostrarle al míster que estoy ahí para estar en el equipo titular".

Por último, lanzó un mensaje a la afición: "Yo tengo una frase que llevo conmigo y es lucha por lo que quieres. Vamos a luchar por lo que quiere el xerecismo y lo que queremos todos".