Utrera, rival este domingo del Xerez CD: el mejor fuera de casa e invicto

El Xerez CD recibe este domingo a las seis de la tarde en el Pedro S. Garrido al Utrera, junto al Recreativo de Huelva, el mejor equipo de la categoría a domicilio. Un adversario que se está mostrando más fiable fuera de casa que en su propio estadio y que no conoce la derrota actuando como visitante.

Los de Francisco José Cordero 'Rubio', con el jerezano Fernando Rosado como segundo entrenador, han sumado nueve victorias y tres empates en sus doce salidas, un total de 30 puntos que les ha situado en la segunda plaza de la clasificación con 50 puntos.

Los utreraros llegaron a liderar la tabla hace unas semanas igualados a puntos con el Recre, aunque los onubenses tenían un partido menos. Sin embargo, el Decano ha dado un tirón importante y ya acaricia el ascenso directo con 7 puntos sobre el cuadro sevillano, que ve peligrar su segunda plaza, ya que el Ciudad de Lucena está a tres puntos con un partido menos.

El mejor a domicilio

Los números del Utrera a domicilio dan miedo. Acabaron con la imbatibilidad del Recre en el Nuevo Colombino, al que derrotaron por un gol a dos. Fue su victoria más sonada de la temporada, pero sólo una de las nueve que atesora. El Utrera ganó sus tres primeros partidos a domicilio contra Tomares (1-3), Cabecense (0-1) y Ciudad de Lucena (0-1); posteriormente llegaron dos empates seguidos en casa del Antoniano desperdiciando un 0-2 a favor (2-2) y Conil (1-1). Más tarde, una serie de cinco victorias consecutivas en casa del Sevilla C (1-3), Los Barrios (0-3), Cartaya (1-2), Córdoba B (1-2) y Recre (1-2); y en sus dos últimas salidas, el empate en Rota (1-1) y el triunfo en casa del Ceuta B (1-2).

El Recre iguala los números de los sevillanos, con 30 puntos sumados fuera de casa

Otro dato más: los sevillanos han marcado en todos sus desplazamientos, anotando un total de 23 goles a favor y 10 goles en contra.

No obstante, el conjunto que dirige 'Rubio' parece no atravesar su mejor momento después de tres jornadas consecutivas sin ganar. El Antoniano 'pescó' un punto del San Juan Bosco el pasado fin de semana y el Ciudad de Lucena también se impuso en tierras sevillanas 0-2, ganándole además el golaveraje particular por lo que en un empate a puntos son los cordobeses los que acabarían por delante. Entre estos dos pinchazos en casa, los utreranos tampoco pudieron ganar en el Navarro Flores al Rota.

Enfrente estará un Xerez CD al que todavía le duele la derrota que sufrió en Vistalegre en el partido de la primera vuelta. Entonces, el Utrera fue muy superior a un equipo de Emilio Fajardo que completó uno de los peores partidos de la temporada, cayendo goleado por cuatro tantos a uno en la que fue la primera derrota en liga de los azulinos.