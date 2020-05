Vicente Vargas: "Me voy dejando al Xerez CD asentado en Tercera"

El Xerez CD y Vicente Vargas separan sus caminos. El club ha alcanzado un acuerdo -tan sólo falta la firma- con el director deportivo para poner fin a una relación de cinco temporadas, las dos primeras y media, además, como entrenador del equipo. Bajo su mandato, el Xerez logró el ascenso a División de Honor en la temporada 15/16 y una temporada después, el regreso a Tercera con aquel empate en Lora del Río.

-Cinco temporadas en el club, las dos primeras y media más como técnico y siempre como director deportivo. Si echa la vista atrás, ¿qué ve?

-Veo que se ha recorrido un camino bastante bueno. En principio, muchos pensaban que el Xerez no iba a seguir adelante y en estos cinco años se ha conseguido que el club haya sobrevivido. Hemos pasado de no tener apenas socios a un equipo que está asentado en Tercera División y con una buena base para seguir trabajando. Veo un trabajo grande ya hecho. Se ha pasado de no tener relaciones con el Ayuntamiento a que sea buena; han vuelto muchísimos xerecistas, y el equipo es respetado por todos.

-¿Salir a competir cada año ha sido un milagro?

-Todos. Efectivamente. A la hora de arrancar todos los años ha habido problemas en agosto, pero siempre se han arreglado los problemas aunque fuese en el último momento. No es nada nuevo. Todos los años hubo muchísimos problemas, y este año también los habrá. Espero que se solucionen y se pueda salir, como siempre, adelante.

-¿Le ha quitado muchas noches de sueño el club?

-Por supuesto. En todos los aspectos. Sobre todo en los momentos difíciles. Hemos pasado por muchísimos problemas, tanto cuando era entrenador como en la faceta de director deportivo. Echando la vista atrás, esos siete campos en los que tuvimos que jugar como local en una misma temporada; doce campos de entrenamientos; entrenar hoy en un campo de fútbol 7 en El Altillo y el día siguiente en El Torno y luego en La Barca o en Chipiona, y no tener hora para entrenar o hacerlo a las tantas de la noche. Y hasta siete meses sin cobrar. La verdad es que sí, me ha quitado el sueño muchísimas veces. Estas dos últimas temporadas, al menos, hemos conseguido tener campos de entrenamientos y jugar en Jerez y ha sido otra historia. Me ha quitado horas de sueño, pero también de más cosas. Había días que desde las siete de la mañana y hasta las doce de la noche trabajando, parece exageración, pero es así.

-¿Qué se lleva?

-Muchos amigos. Me he sentido querido por los jugadores, porque todos entendían que la situación del Xerez no era por algo que alguien provocara sino por la falta de ingresos y la falta de apoyo que hemos tenido. Y un agradecimiento profundo al Xerez Club Deportivo por estos cinco años. En este camino, he hecho más amigos que enemigos, muchísimos más.

-¿El mejor momento fue el día del ascenso en Lora del Río?

-Ha habido muchos buenos momentos. Está claro que el día de Lora. Pero también el día que subimos a División de Honor fue muy importante; o la jornada en la que conseguimos la permanencia el primer año en Tercera División; el día que logramos salir a competir esta temporada. Son muchos buenos momentos. También partidos individuales. Creo que han sido cerca de 100 partidos en el banquillo y hubo momentos muy bonitos y que guardará para siempre en la retina. Han sido cinco años bastante bonitos. Me quedo con momentos como cuando voy por la calle y me paran muchos xerecistas dándome las gracias por el trabajo. También tendré gente en contra, pero eso lo conlleva el cargo. Es normal. No ha sido sólo un trabajo mío, tengo que agradecer el apoyo y el esfuerzo a los compañeros de Afición Xerecista, que me han apoyado en muchas de las decisiones que tomé. Yo me voy muy contento de mi paso por el Xerez Club Deportivo. He hecho bastantes amistades. Antes era conocido en la provincia de Cádiz y ahora me conocen en Andalucía y hasta en parte de España.

-Hay algunos aficionados xerecistas que incluso dicen que se emocionaron más el día del ascenso en Lora que con el de Primera División.

-Es verdad, hay gente que opina eso. Pero es que hay que tener en cuenta lo mal que el xerecismo lo había pasado y sufrido. Todo el mundo pensó que aquel ascenso suponía un antes y un después. Muchos pensaban que ascender a categoría nacional iba a suponer que el club tendría máximos apoyos y que no habría trabas. Vimos aquel momento como el renacer del Xerez Club Deportivo. Hay mucha gente mayor y socios de muchísimos años que después de aquel ascenso han podido seguir viendo a su Xerez cinco años más. Esperemos que siga siendo así. El club está asentado en Tercera División y ojalá sea una base para que el Xerez vuelva a ser lo que fue.

-¿Tiene futuro el Xerez CD?

-El Xerez Club Deportivo necesita gente que invierta en el club, necesita ayuda económica. El Xerez lo tiene muy difícil, pero el futuro de cualquier equipo es su masa social y está claro que si siguen estando ahí, tendrá futuro. En el momento que esa masa social retire su apoyo, pues no lo habrá. De momento, ahí está esa masa social y tiene futuro. Esperemos que con los nuevos gestores que llegan le den ese empuje que necesita y el Xerez siga caminando hacia adelante.

-¿Usted quería seguir?

-Sí, me veía con fuerzas y estaba con ganas. Claro que sí. Si hubiéramos llegado a un acuerdo sí habría seguido. No ha sido el caso y ni me he enfadado ni le guardo rencor a nadie. Entiendo perfectamente que entran otros gestores en el club y no hay nada que objetar. Tendrán mi apoyo y si algún día solicitan mi ayuda, ahí estaré. Tenía fuerzas para seguir.

-¿A partir de ahora Vicente Vargas es un aficionado más?

-Está claro. Ahora, a esperar a ver si hay alguna entidad que se acuerde de mí. Si me llaman de algún sitio trabajaré y cuando pueda pues vendré a ver al Xerez. Yo no voy a dejar de ser aficionado del Xerez.

-¿Qué le pide el cuerpo más, banquillo o despacho?

-Me da igual. Pasé por el despacho porque en ese momento los gestores indicaron que ese era mi camino, pero yo soy entrenador y lo que me gusta es entrenar. Todo se puede hablar. Aunque lo que más me gustaría en este momento es entrenar. Yo soy entrenador y lo que me gusta es entrenar.

-¿Ha sonado ya el teléfono?

-Alguna cosita, pero ya sabemos cómo es esto del fútbol. Te proponen cosas, los clubes hablan con unos y con otros y luego deciden. No ha habido nada en firme, sólo algún equipo entrándote.

-¿Las miras, supongo, será entrenar en Tercera?

-Me gustaría, está claro. Escucharé a todo el mundo. Gracias a Dios, me he quedado poquitos años sin entrenar. Juan Luis Rosado me dio un gran consejo: “Siempre escucha a todo el mundo, porque todos tienen algo interesante que decir”. Yo me siento capacitado para entrenar en cualquier categoría, incluso en una superior. No me asustan los retos. Tampoco se me caen los anillos. Vengo de abajo. Lo interesante sería seguir entrenando en Tercera o más arriba, pero no pasa nada si te llaman de cualquier otra categoría si el proyecto me interesa. Igual te llaman de una categoría inferior pero con unas miras y unas aspiraciones que interesen. Todavía es pronto, aunque habrá clubes que querrán cerrar sus cuerpos técnicos pese a que no se sabe cuándo se empezará la próxima temporada.