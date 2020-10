Carlos Calvo y Álex Guti son los primeros goleadores del Xerez CD tras el primer partido de Liga disputado en el Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan, donde el equipo azulino subió al casillero los tres primeros puntos. El algecireño abrió la lata al poco de iniciarse la segunda mitad tras una jugada personal y el madrileño cerró la cuenta con una falta en la frontal.

El extremo derecho, a sus 19 años, se ha hecho con la titularidad en la banda derecha y devolvió la confianza haciendo un buen partido y poniendo al Xerez CD con ventaja.

El atacante se mostraba contento "por la victoria y por el gol" después de 90 minutos de intenso trabajo: "Sabíamos que iba a ser un partido duro, aguerrido, con mucho tiempo el balón parado, pero sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos las ideas claras y nos supimos adaptar bien al campo, al rival y estoy súper contento con la victoria y con el gol".

Al Xerez CD le costó horrores hilvanar tres pases seguidos en la primera mitad por la asfixiante presión del Cabecense: "Sabemos cómo es esta categoría y aquí muchos equipos van a sufrir. En estos campos es difícil enlazar nuestro tipo de juego, pero nos hemos sabido adaptar. El equipo ha hecho un trabajo increíble”. Además, destacó qué les dijo Joaquín Poveda en el descanso: "Nos ha dicho una cosa muy importante y es que lo estábamos haciendo bien. Ha sido un mensaje positivo, hemos ajustado un par de cosillas y a partir de ahí el equipo mejoró”.

El 0-1 llegó en una jugada personal en la que el extremo recogió un pase de Ángel, se adentró en el área y batió con la zurda a Marcos, portero del Cabecense. Guti destaca la buena sintonía con Ángel. "Pese a que llevamos poco tiempo jugando juntos nos compenetramos bien. Estamos en el mismo piso y hablamos mucho. A mí me dice, tú corre que yo te la pongo. Me puso el balón en largo, la he aguantado, recorté, me metí hacia dentro y he tenido suerte de que el balón impactara en la pierna de un rival y le entra al portero por arriba. Estoy bastante contento, pero hay que destacar por encima de todo el trabajo del equipo. Tenemos mucha llegada y cualquiera puede hacer gol".

Por último, destacó la importancia de comenzar la Liga ganando y además a domicilio: "Importantísimo, llevábamos mucho tiempo pensando en este partido, sabíamos que iba a ser difícil. Y ahora a pensar no en el próximo partido sino en el próximo entrenamiento, hay que ir poco a poco".