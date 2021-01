El futbolista del Xerez Club Deportivo Álex Guti se marcha traspasado al Sevilla en una operación en la que el club azulino se asegura ahora una cantidad económica que podría alcanzar hasta casi el medio millón de euros si se cumplen varios bonus como debutar en el primer equipo nervionense, jugar una serie de partido en Primera División e incluso disputar alguna competición europea.

El algecireño, que ya estuvo en el Sevilla de los 9 a los 15 años, se ha despedido de sus compañeros en el entrenamiento que el Xerez CD ha llevado a cabo esta mañana en las instalaciones de La Granja y tiene previsto desplazarse a Sevilla este martes o miércoles para pasar el reconocimiento médico y realizarse un PCR antes de incorporarse a los entrenamientos del Sevilla C, aunque en el acuerdo está previsto que también entrene con el equipo de Segunda División B.

Álex Guti llegó al Xerez CD esta temporada procedente del Algeciras y ha sido titular en todos los partidos salvo en el de este pasado domingo en Conil, donde tuvo que cumplir un partido de sanción. Además, fue el autor del primer gol en liga en Las Cabezas.

El futbolista va a vivir en la residencia que el Sevilla tiene en Montequinto, junto a la ciudad deportiva hispalense y seguirá con sus estudios de derecho -cursa Tercero- en modalidad 'on line'.

Álex Guti "He sido el niño más feliz del mundo en el Xerez CD, me marcho muy agradecido a Juan Díaz, Titín, José Luis Mateos, que ha sido como un padre, y al míster por confiar en mí. Tengo las puertas abiertas, pero el Sevilla es una oportunidad que no podía desaprovechar"

Guti estuvo a punto de regresar al Sevilla durante el confinamiento, pero finalmente no se concretó el fichaje y terminó aceptando la oferta del Xerez CD, "un club en el que me he sentido como en casa desde el primer momento, he sido el niño más feliz del mundo en estos meses en el Xerez y tengo las puertas abiertas para regresar. El Xerez es un club grande, pero el Sevilla es un 'top' diez de Europa y no podía desaprovechar esta oportunidad. Me marcho muy agradecido al club, a Juan Díaz, a Titín, a José Luis Mateos, que ha sido un segundo padre para mí aquí en Jerez, y al míster por haber contado siempre conmigo", ha manifestado a pie de campo en La Granja.

El Xerez CD se asegura ahora una cantidad económica que no ha trascendido y que el club tampoco quiere hacer pública argumentando que existe una cláusula de confidencialidad en el contrato que se ha firmado con el Sevilla a través del gabinete jurídico con el que trabaja la entidad.

Sí apuntan desde el club azulino que existen varios bonus que, en caso de cumplirse en su totalidad, aumentaría la cifra hasta casi el medio millón de euros. Entre estas variables están debutar con el filial en Segunda División B, un número mínimo de partidos en esta misma categoría, dar el salto al primer equipo, debutar en competición de Copa o en Liga e incluso en Europa.