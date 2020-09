Álex Guti ya ejerce como nuevo futbolista del Xerez CD. El jugador algecireño ha manifestado estar "encantado" de unirse al "proyectazo" del club azulino, "que me ha vuelto loco", destacaba durante su presentación en el restaurante La Casapuerta.

El extremo, a sus casi 20 años, tiene claro que quiere "ser futbolista y vivir de este deporte", pero al mismo tiempo no deja a un lado su formación. De hecho, está a punto de comenzar el tercer curso de Derecho. "Lo primero que me dijo cuando lo llamé fue preguntarme si en Jerez había facultad de Derecho", apuntaba Juan Díaz.

-Cuéntenos sus primeras sensaciones y cómo se fragua el fichaje.

-En cuanto Juan me llamó vi un interés que me llamó mucho la atención. Había ofertas de otros equipos, pero en cuanto vi el proyecto y los compañeros que se estaban uniendo no me lo pensé dos veces. Cambié totalmente los planes, porque ya tenía prácticamente una decisión tomada, pero cuando escuché a Juan y a algunos compañeros que me ayudaron a tomar la decisión me dije "adelante". También había cosas que me encajaban aquí, como era la Universidad de la UCA cerca y por supuesto el proyectazo que hay.

-Viene del Algeciras aunque la temporada pasada jugó en Los Barrios hasta esa lesión de espalda.

-Sí, he estado dos temporadas en el Algeciras y esta última en Los Barrios. Contento a pesar de la lesión que tuve. Me ha servido para darme cuenta de lo que soy capaz, tengo mucha confianza en mí y esta temporada me ha dado ese empujón que necesitaba. Espero poder demostrarlo ahora aquí en el Xerez para darle una alegría a la afición y a los directivos.

-¿Por qué zona del campo se desenvuelve mejor?

-Me gusta jugar tanto en la derecha como en la izquierda. Me siento muy cómodo ahí y también puedo jugar por dentro sin problema. Mi mayor característica es la velocidad, el desborde y los centros. También soy un jugador que trabaja mucho defensivamente y me comprometo al cien por cien con el equipo tanto en el campo como fuera. Vivo para esto, me lo tomo muy en serio porque me quiero dedicar al fútbol, tengo muchísima hambre y ganas. Este proyecto me ha vuelto loco.

-Precisamente en esa zona del campo va a tener mucha competencia.

-Eso es bueno. Hay jugadores veteranos de los que puedo aprender muchísimo. La competencia me va a hacer crecer, tengo 19 años y es muy importante tener compañeros que me puedan ayudar. Me veo capacitado para jugar y día a día lo daré todo para jugar. Como dicen los directivos, que no nos dejemos ni una gota de sudor en el campo.

-¿Cómo fue la primera toma de contacto con el míster?

-Me gustó mucho, se le ve que tiene muchas ganas, ambición y que tiene mucha ilusión en este proyecto. Vi un cuerpo técnico muy completo y cualificado para conseguir los objetivos.

-Hablando de objetivos...

-Estamos haciendo un buen proyecto. Lo que prometo es que vamos a darlo todo y que vamos a intentar quedar lo más arriba posible. Sería muy bonito jugar los 'play-offs' o quedar primeros. Y como objetivo personal, vengo con muchísimas ganas de mejorar y ayudar al equipo.