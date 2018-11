"Con esos jugadores no creo que al Xerez CD le afecte la presión"

Así que a priori, el Arcos parece estar por encima de lo esperado, sobre todo porque "cuando empiezas el año y ves plantillas y presupuestos era muy complicado pensar que ibas a estar codeándote con Xerez DFC, San Roque, Ceuta, a pocos puntos de Algeciras o Betis... Pero, después de verlos trabajar, es algo que no me sorprende , nadie nos ha regalado nada y lo que tenemos nos lo hemos ganado a pulso. Sin embargo, esto es muy largo y ahora la mayoría de equipos se va a reforzar porque el que está arriba querrá seguir estándolo y hay muchos equipos que están abajo y quieren estar arriba. Nosotros debemos de estar tranquilos, saber dónde estamos y dónde queremos estar".

Con la negativa experiencia de la pasada temporada, el Arcos se puso como objetivo este año "quedar lo más arriba posible e intentar estar en una zona tranquila porque es un año muy complicado, con muchos equipos que quieren estar ahí arriba para lograr el ascenso y nosotros , por presupuesto y por currículum de plantilla no podemos estar a ese nivel . Desde el primer momento, nuestra idea era ir partido a partido y gracias a Dios la cosa va bien. Hasta ahora no nos podemos quejar porque el resultado es muy bueno, el equipo compite muy bien y sobre todo en el día a día da gusto verlos trabajar y eso se está reflejando en los partidos. Como siempre digo, queda mucho hasta mayo y Dios dirá”.

De su rival del domingo, el técnico gaditano apunta que "poco a poco" se empieza a ver "ese equipo que Nene quiere conseguir. Leí las declaraciones cuando llegó y las aspiraciones son máximas , habla de quedar entre los cuatro primeros, han firmado a gente y poco a poco está imponiendo su sello; es un entrenador con muchísima experiencia , recuerdo que en mi etapa de jugador ya me enfrenté a él y era muy buen entrenador. La victoria del otro día contra el San Roque les va a venir muy bien", al tiempo que añade: "A nosotros también nos vino bien la victoria en Espiel porque veníamos de partidos, sobre todo en casa, en los que no estábamos teniendo acierto de cara a gol. Esa victoria en Espiel nos sirve para seguir creyendo en lo que estamos haciendo".

El artífice del buen momento que vive el Arcos en lo deportivo -en el plano institucional la directiva ha anunciado que presentará la dimisión el 24 de diciembre- no se fía de un Xerez CD que "va a llegar a Arcos con la moral reforzada tras ganarle al San Roque", afirma Bermúdez . El técnico no cree que al conjunto de Antonio Montero 'Nene' le vaya a pesar esa presión (auto)impuesta de luchar por meterse en la fase de ascenso: "El Xerez tiene jugadores muy experimentados y no sé esa presión hasta qué punto les puede afectar".

El apunte

Confianza en la directiva

En Arcos, el 24 de diciembre no es presagio de noche buena. La directiva ha anunciado su dimisión en esa fecha si no hay solución al desencuentro con el Ayuntamiento. El técnico intenta aislar a su plantilla para centrarse sólo en lo deportivo. Entiende que "a corto plazo, no va a afectar. La semana pasada nos pagaron, estamos al día y ahora nosotros tenemos que seguir trabajando. A medio o largo plazo no sabría decir porque no sabemos qué va a pasar a partir del 24. Nosotros confiamos plenamente en la directiva y en el trabajo que está haciendo y tenemos que seguir trabajando y seguir ganando partidos porque es algo que no está en nuestras manos".