El Xerez CD-Ceuta, detenido un cuarto de hora por insultos racistas a jugadores visitantes

El encuentro Xerez CD-AD Ceuta disputado esta tarde en La Granja fue detenido durante trece minutos por insultos racistas de una reducido grupo de aficionados del Deportivo ubicados tras la valla que rodea el terreno de juego a jugadores del caballas. El sevillano Fernando Lafuente Sánchez paró el partido en el minuto 75 hasta que se personó en el campo la Policía Nacional.

Antes de producirse el parón, el colegiado, a instancias de su asistente, ya comunicó al delegado del campo que se iba a ver obligado a detener el partido, puesto algunos seguidores locales estaban insultando a los futbolistas del Ceuta que se encontraban calentando en la banda.

La decisión la tomó finalmente, según el acta, cuando aumentaron los gritos a un jugador del Ceuta -Benji, según su entrenador- al disponerse a sacar de banda. El encuentro se reanudó sin problemas cuando se presentaron en el campo las fuerzas del orden. En esos momentos, el Xerez CD ya ganaba 1-0.

José Juan Romero, técnico del Cueta, explicó tras el choque que "según me han comentado, el árbitro para el partido por gritos racistas contra Benji. Hay veces que si en una rueda de prensa uno habla todo lo que piensa parece que está buscando un pretexto y el que me conoce sabe que no soy de buscar excusas. Hay cosas que no son normales y o protegemos este deporte o mejor hacer otra cosa".

El choque llevaba 75 minutos cuando el colegiado sevillano Lafuente Sánchez mandó a los dos equipos a vestuarios. En un principio se pensó que el motivo de la suspensión se debió a insultos racistas, aunque finalmente se anunció que se debía a continuos insultos al auxiliar. Así lo comunicó la AD Ceuta, que también informó que el partido no se reanudó hasta que hicieron presencia en el estadio agentes de policía.

El partido, que hasta ese momento se había disputado sin muchos problemas entre los jugadores, se empezó a calentar conforme avanzaba. La afición jerezana estuvo en todo momento muy encima del colegiado, reclamando cada acción. Además el árbitro expulsó al preparador físico del Xerez minutos antes de suspender el encuentro.