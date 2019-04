Jesús Mendoza, actual técnico del CD Guadalcacín, es santo y seña del xerecismo. El que fue lateral izquierdo del Xerez CD durante 14 temporadas, en las que vistió en 459 ocasiones la camiseta azulina, se va a enfrentar por primera vez a su exequipo teniendo enfrente a una afición que le guarda gran cariño. Mendoza también dirigió al equipo en la temporada 13-14 en Primera Andaluza. Y es que al jerezano sólo le queda ser director deportivo o presidente para haber pasado por todos los cargos en su club de siempre.

–Va a ser su primer partido contra el Xerez CD ante su afición. ¿Cómo cree que será?

–Especial. Siempre va a ser especial enfrentarme al Xerez Club Deportivo, han sido muchos los años que he estado en el club, ahí dentro, y esta semana tengo sensaciones un poquito raras. Me vendrán muchos recuerdos a la memoria, han sido muchos años y muchas vivencias, momentos muy buenos, buenísimos, y otros malos.

–¿Se siente querido por la afición del XCD?

–Sí, nunca ha habido problemas con la afición. En mis años como jugador siempre intenté llevar una buena conducta y tener un buen rendimiento en todas las temporadas que estuve, al final eso es lo que vale y con lo que la gente se queda.

–Usted es de esos casos que rompen el dicho de "nadie es profeta en su tierra".

–No es fácil serlo, a lo mejor con el tiempo incluso lo valoro más. Yo siempre me he sentido muy querido y eso es complicado y más en Jerez. Pero a mí siempre me trataron bien, sabían que yo siempre intentaba dar el máximo aunque haya veces que no te salgan las cosas; pero siempre intentando hacerlo lo mejor posible. Durante tantas temporadas hay para todo, momentos buenos, momentos malos, buenísimos y malísimos, de todo.

–Lo dejo hace ya unos años pero ¿echa de menos jugar? Hay futbolistas con algo menos de su edad (42 años) que todavía están en activo.

–(Risas) Siempre que puedo quedo con los amigos para jugar. Al que le gusta y ha sido competitivo al máximo siempre lo echa de menos. Intento quitarme el gusanillo así y me lo tomo bastante en serio... Pero uno ya no está tan fino como antes. Después de la última temporada acabé un poquito quemado y dije hasta aquí llegué.

–Desde entonces, la caída del Xerez CD fue en picado y hasta hace poco no ha levantado un poco la cabeza.

–Es complicado levantar cabeza después de tantos acontecimientos mal dados: el descenso a Segunda B; el descenso administrativo a Tercera... Es una pena porque te pones a recordar y tres años atrás estábamos en Primera División y que casi todo el mundo diera de lado al equipo duele mucho, sobre todo cuando en aquellas temporadas todo el mundo quería ponerse para la foto. El Xerez Club Deportivo le ha dado mucho a la ciudad. Recuerdo cuando fuimos los cuatro capitanes a ponerle la camiseta al Minotauro y todo el mundo peleándose y dándose codazos queriendo salir en la foto. Nosotros nos reíamos, por ahí deben estar la foto o las imágenes. La entidad necesita un poquito de cariño y ayuda, porque en los momentos complicados es cuando se ve... y ya estamos viendo que poquito. Ojalá la temporada que viene empresas y gente afín al Xerez Club Deportivo puedan ayudar y que poco a poco se vaya viendo la luz.

–...

–El Xerez es cierto que debe, pero también le deben al Xerez y si le pagaran podría hacer frente a parte. Lo importante es que el club está resistiendo, el otro día en Chapín fue impresionante el apoyo de los aficionados. Estuve viendo el partido y estoy seguro de que los jugadores se sintieron como profesionales. Me recordó a aquel partido en Córdoba que ganamos 1-2 con dos jugadores menos y aquel gol de Aythami a pase mío, jeje... Estaba enfrente en Tribuna y se me vino esa imagen a la mente. Ojalá lo podamos seguir viviendo, el Xerez tiene que seguir viviendo, yo creo que ya ha pasado lo peor, porque peor que el año en Primera Andaluza no creo. Ese año hasta tuvimos que poner dinero para pagar a los árbitros. Ahora no está la situación para tirar cohetes porque se necesita mucha ayuda de esa gente que estaba antes y creo que tendrían que echar una mano.

–Pero es que mucha de esa gente ya no está.

–Se creó el Fútbol Club a expensas de que iba a desaparecer el Xerez pero al final con el tiempo se vio que no. Conozco a muchos aficionados que ahora están en el Xerez Deportivo Fútbol Club y que seguramente el otro día se sintieron raros. Tomaron esa decisión y es respetable aunque se dijo que iba a desaparecer y al final no. No han querido dar marcha atrás. En España todos los clubes deben dinero, no sólo el Xerez Club Deportivo, poquitos equipos se salvan, y si se quiere se puede ayudar o al menos no poner zancadillas.

–Además de todos los problemas económicos, el Xerez CD apenas genera ingresos, no puede jugar en Chapín, el año pasado jugó en siete campos distintos...

–El otro día fui a verlo contra la Lebrijana a La Granja y, con todo el respeto, el Xerez no puede jugar en ese campo y más con la que estaba cayendo. Fue triste pero es lo que estamos viviendo estos últimos cinco o seis años. Espero que esto cambie. Yo estoy convencido de que va a cambiar y mucha gente también. Futbolísticamente, en España a Jerez se la conoce por el Xerez Club Deportivo y nos ganamos el cariño de muchas aficiones, como la de Osasuna en la última jornada el año de Primera.

–¿Qué tiene que decir a los que aseguran que se arrastra el escudo?

–Nadie está arrastrando el escudo, se esta sobreviviendo. Si tienes un hilo de vida te agarras a él y es lo que está sucediendo. Yo siempre he sido una persona que entraba mucho al trapo, no me gustan las injusticias, pero ahora estoy más al margen, al final la experiencia te dice que es mejor dejarlo y no entrar. Pero yo defiendo que mientras haya un hilo hay que agarrarse a él y ahora no hay un hilo, hay unos pocos más.

–En lo deportivo, se va a encontrar un XCD sin entrenador.

–Me hubiera gustado coincidir con Antonio Calle, también está empezando en esto. El año pasado me llamó para algunos jugadores, hemos hablado y me hubiera gustado coincidir con él, ha sido compañero y también ha sido un tío que se ha partido la cara por el Xerez y nos ha dado momentos muy buenos.

–¿Debe ser complicado afrontar un partido sin entrenador?

–Tendrán la misma filosofía. En Chapín hicieron un partido buenísimo. Quizá les faltó un poquito de presencia en ataque, pero tuvo el balón y personalidad. Los partidos que le he visto me ha gustado.

–¿Qué cree que le ha faltado al Xerez CD para estar más arriba y pelear por cotas mayores?

–Ha tenido mala suerte con las lesiones y también un hombre gol, un Javi Forján por ejemplo, un goleador que te dé puntos. Seguramente esta temporada va a servir de experiencia para la que viene. Hay muy buena base, muy buenos jugadores, y si el año que viene se refuerza bien este equipo puede pelear por estar entre los cuatros primeros. Es más, la obligación es luchar por los cuatro primeros.

–Ni Xerez CD ni Guadalcacín se juegan nada. ¿Fuera presiones?

–Seguramente. Nosotros no somos un equipo que se encierre en su campo, tenemos nuestras limitaciones pero somos un equipo alegre, que va arriba. Espero que se vea un buen partido. A mis jugadores les digo que estos partidos les pueden valer como escaparate, tanto para seguir el año que viene en el Guadalcacín como para ir a otro club.

–El otro día, Lebrón comentaba en una entrevista a este Diario que el Guadalcacín estaba descendido casi desde pretemporada. ¿Qué le pareció?

–Él está aquí desde el principio. Cuando yo llegué se me prometieron algunas cosas que por una u otra cosa no se pudieron hacer, en este caso firmar jugadores. Ya no es que se firmara sino que se dio de baja a futbolistas como Alberto, Corral, Parada, Pancy y alguno más. No tengo nada que decirle a la directiva. Yo he trabajado con lo que he tenido y he intentado sacar el máximo rendimiento a los jugadores. A cualquier equipo de la categoría le metes tres juveniles y un cadete y a ver qué hace. En estas categorías se nota mucho.

–Después de una temporada tan difícil, ¿se ve entrenando el año que viene?

–No lo sé. A mis jugadores les dije hace un mes y medio que no iba a continuar. Ahora mismo, sólo pienso en terminar la temporada y poco más. No ha sido un año fácil. Entrenamientos, partidos con sólo 13 jugadores... los rivales, sabiendo cómo estás, van a golearte si pueden... Ha sido duro, pero también me sirve de experiencia, aunque esté deseando acabar. Y me gustaría hacer mención especial a los aficionados del Guadalcacín, yendo al campo a apretar aun sabiendo que el equipo está descendido. En ese aspecto, me voy tranquilo, le hemos echado muchas horas.

–¿Le gustaría volver al Xerez Club Deportivo?

–Siempre, por supuesto. Pero ahora no pienso en la temporada que viene, sólo en terminar lo mejor posible.

–Para terminar, ¿cómo ve la lucha por arriba?

–Está apretada. Hay dos equipos, Cádiz B y Utrera, que creo que lo tienen casi hecho, y luego cinco equipos para dos plazas. El Xerez DFC lo tiene bien, es cierto que les ha costado meterse, pero tiene un gran presupuesto y un equipo con dos porterazos, Joaqui, Marcelo, Juan Gómez, Robin... Adri Rodríguez me parece jugador de superior categoría, Colorado, Casares, Bello, Gallardo... Es normal que luche por arriba. A todos nos gustaría tener un presupuesto así para poder luchar.