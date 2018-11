Xerez CD: Julio Pineda se siente "engañado y estafado"

Julio Pineda niega haber entablado negociación alguna con el Xerez CD para su finiquito y que así el Deportivo pueda tramitar la licencia federativa de Nene Montero y denuncia que el club azulino ha intentado hasta en dos ocasiones volver a tramitarle la ficha sin su consentimiento, por lo que no esconde que "me siento engañado y estafado".

"No he negociado con nadie, ni siquiera con Luis Oliver", que encabeza el grupo inversor que ha entrado en el accionariado del Xerez CD y que el martes se puso en contacto con Pineda: "Llamó a ver qué pasaba, le cuento la historia y no estaba enterado de nada".

El ex segundo entrenador del Deportivo subraya que con el Xerez CD "no ha habido ninguna negociación; puse la denuncia el mismo día que Juan Pedro, el 16 de octubre, y mientras que a Juan Pedro lo llaman poco después, negocian y llegan a un acuerdo, conmigo parece que pensaban que mi denuncia no iba a tener repercusión y que no iba a ser válida pero cuando Antonio Mendoza (presidente del Colegio Andaluz de Entrenadores) dice que el Xerez tiene bloqueados los derechos federativos por mi denuncia Juanmi Becerra es el primero que me llama poniendo mucho interés, justificándose por no haberme llamado antes. Pero no me propone nada, simplemente me dice que quite la denuncia y que ya me pagarían".

"Luego -añade Pineda- me llama Susana (del Xerez CD), me dice lo mismo, que pensaba que Juanmi Becerra me había llamado para negociar y tampoco me propone nada más que quite la denuncia y que antes de fin de año me pagarán lo que se me debe. Yo le digo que cómo voy a quitar la denuncia sin saber si me van a pagar cuando en ocho meses que he trabajado he cobrado tan solo un mes, porque la temporada pasada no me pagaron ni un euro".

Así, no esconde el exfutbolista del Xerez CD que "el que está dolido soy yo, yo no puedo poner de mi parte porque conmigo no se ha intentado negociar nada y nadie me ha propuesto una negociación. Al revés, fui yo el que intenté negociar con ellos, intenté poner unas cantidades y no he vuelto a saber nada más".

Eso hasta el pasado martes, cuando habla con Luis Oliver: "Yo le cuento todo esto a Luis Oliver y alucinaba porque no sabía absolutamente nada. Es más, le dije que me rompí la rodilla en pretemporada y tampoco lo sabía, nadie le había dicho nada. Yo le digo que no me extrañaba, que tampoco nadie del club fue al Hospital ni se puso en contacto conmigo para ver qué me había pasado" cuando cayó lesionado.

El Deportivo despide a Edu Rogerio El Xerez CDdespidió el pasado martes a Edu Rogerio, que el lunes se había hecho cargo del entrenamiento de la primera plantilla del Deportivo -al igual que la semana anterior- al estar Nene Montero en Málaga esperando que el club solucione el finiquito de Pineda para poder tramitar la licencia del técnico malagueño. Ni el club ni el ya extécnico del club han querido profundizar en el adiós y las causas que lo han motivado aunque Edu Rogerio quiso mostrar su agradecimiento a “Nene Montero, con el que he aprendido mucho, a Vicente Vargas, a los futbolistas y al club por haberme dado esta oportunidad. Fue el Xerez CD el que decidió que yo formase parte de este proyecto y el pasado martes decidió que dejase de formar parte de él”. Sin Edu Rogerio, si no se arregla la ficha de Nene Montero, el Deportivo estará en el derbi sin primer ni segundo entrenador.

Pineda se había mantenido en un prudente silencio pero ayer salía a la palestra porque "tengo que defender mi honor, se están diciendo cosas que no son ciertas", asegurando que "lo estoy pasando mal, a mí no me interesa estar en los medios por estas cosas, un equipo tiene que estar dirigido por un entrenador y son ya nueve jornadas y no es por mi culpa, tengo mi conciencia supertranquila".

Eso sí, Pineda deja claro que "yo sí que me siento engañado y estafado", asegurando que el Xerez CD ha intentado hasta en dos ocasiones tramitarle de nuevo la ficha como segundo entrenador sin su consentimiento: "Me llama Antonio Mendoza echándome la bronca y diciéndome que por qué no le he informado que he llegado a un acuerdo con el Xerez para readmitirme. ¿Cómo? Le digo, y me cuenta que han tratado de cursarme la ficha. Me cesan y me dan un documento, y a mis espaldas me querían readmitir, y para eso tienen que tener consentimiento mío".

Eso fue la primera vez; la segunda, el pasado jueves, cuando el Comité Jurisdiccional de la Andaluza traslada por correo electrónico su fallo a favor de Julio Pineda y en contra del Xerez CD: "Llamo para interesarme por todo y me vuelven a decir que han vuelto a llamar queriéndome readmitir como segundo entrenador. Eso es engañar y estafar".

Pineda lamenta que "han tenido mes y pico para negociar, el tiempo que ha tardado el Jurisdiccional en fallar. Oliver tampoco sabía lo del Jurisdiccional. Yo soy el primero que estoy sorprendido porque Nene esté tanto tiempo sin poder entrenar. No tengo nada en contra de Nene Montero, al revés, si ha sido entrenador mío... Estoy loco porque acabe esto y Nene pueda entrenar al equipo, porque un equipo tiene que estar dirigido por un entrenador. No quiero perjudicar al club pero tengo que defender mi honor y mi dignidad".