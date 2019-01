Nene, técnico del Xerez CD, da el visto bueno a Alberto Fernández y Yeray

El Xerez Club Deportivo se va a reforzar con el defensa Alberto Fernández y el atacante Yeray. Así lo ha confirmado Antonio Montero 'Nene' tras el entrenamiento que el equipo ha llevado a cabo esta mañana en las instalaciones de La Granja. Tanto el lateral derecho como el extremo derecho, que también puede actuar en punta, se han ejercitado los dos últimos días con el equipo azulino y han convencido al míster xerecista.

Alberto Fernández ha militado hasta hace unas semanas en el Guadalcacín -con el que ha jugado 15 partidos en la primera vuelta, club en el que recaló tras conseguir la pasada temporada el ascenso a Segunda División B con el Atlético Sanluqueño. El lateral portuense, de 30 años, cuenta con una dilatada experiencia en el Grupo X de Tercera División y también jugó en Segunda B con el Racing Portuense (10 partidos en la 2008/2009) y el Atlético Sanluqueño (22 encuentros en la 2016/2017). El futbolista llega libre al obtener la carta de libertad del Guadalcacín.

Por su parte, Yeray Morales pertenece al CD El Torno, club en el que ha militado toda su vida deportiva, destacando por su facilidad goleadora pese a jugar en banda. El atacante ha estado fuera por cuestiones laborales y regresó al equipo que entrena Pepe Correa hace aproximadamente un mes y medio. En seis partidos ha anotado siete goles -cinco según las actas de la Federación- y ha contribuido a que el equipo tornense, que milita en Primera Andaluza, haya pasado de la zona de descenso a colocarse noveno sumando 15 de los últimos 18 puntos.

Antonio Montero 'Nene' confirmaba que ambos jugadores "vienen para firmar, aunque es algo que no me corresponde a mí decir sino a la dirección deportiva". Del lateral aseguraba que "Alberto es un hombre con mucha experiencia y personalidad, no lo voy a descubrir ahora, nos puede aportar esa consistencia en el aspecto defensivo que el equipo ya tiene, pero siempre hay que asegurarse un poquito más". Por su parte, de Yeray comentó que puede aportar "cosas muy buenas. Es un hombre físicamente fuerte, anda bien tanto en trabajo ofensivo como defensivo, tiene un cambio de ritmo potente y es joven. Tiene cosas interesantes".