Jarro de agua helada en el descuento (0-1)

Decepción mayúscula para empezar. El Xerez CD abre el curso con una dolorosa derrota ante el Salerm Puente Genil al encajar el gol en el descuento en un partido equilibrado, competido y con oportunidades en una y otra área, especialmente en el primer tiempo. Giráldez le dio los tres puntos a un buen rival, que tuvo en su portero Christian a su mejor jugador y detuvo un penalti en la primera parte a Iván Navarro.

El primer once de Paco Peña no presentó sorpresas y fue el esperado. César ocupó la portería, con una defensa integrada de derecha a izquierda por Ramón García, Luna, recuperado de su golpe en la tibia, Rubén Sánchez, y Joselillo. Maqueda actuó por delante, con Iván Navarro, Parada, Jesús Parada y Joseliyo en la medular y Lobo como referente.

La afición tenía ganas de fútbol y el recibimiento al equipo fue por todo lo alto, entonando el himno a capela. El último partido del pasado curso como local fue precisamente ante los pontanos también en Chapín (2-0) en una calurosa mañana de finales de abril en la que los xerecistas conocían a su rival para la fase de asenso en Estepona.

Y si ganas de ver al equipo en acción tenía la grada, muchas más el Deportivo de agradar. Salió intenso y dispuesto a tomar las riendas del partido ante un rival que pronto comenzó a dejar claras sus señas de identidad, en las que ese otro fútbol siempre está presente. Esperando al cuadro azulino muy atrás, no se complicaba y hasta el minuto 10 no llegó el primer tiro a puerta de los locales. Joseliyo centró más que disparó y el balón terminó manso en las manos de Christian.

Ocasiones en las dos áreas

Y la réplica de los rojinegros le pudo costar cara al cuadro xerecista al cuarto de hora. Fue el primer susto. Giráldez se sacó un gran disparo al que respondió César con una excelente intervención. El rechace le cayó a Mario y otra vez el portero azulino estuvo acertado. Metió la manopla y mandó la pelota a saque de esquina.

El partido se animó y los cancerberos empezaron a tener trabajo. Christian también tuvo que tirar de reflejos para repeler un buen lanzamiento de Joseliyo desde la frontal (19') y en el 24', una pérdida de balón de Jesús Parada acabó en una falta en el borde del área que Mario Ruiz estrelló en la cruceta y justó después, Alan le pegó con rosca y el balón se marchó fuera por poco.

Del susto a un penalti fallado

El encuentro cambiaba de decoración. El Salerm se estiraba y presentaba sus credenciales. Pero a la media hora, Cuebero pecó de inexperiencia ante Iván Navarro, que le ganó la partida justo en la línea de fondo y le derribó. La pena máxima fue clara, como claro tuvo Christian qué debía de hacer para deterner el lanzamiento del extremo sevillano. Con mucho supense, Navarro lo lanzó flojo, demasiado centrado y el meta visitante lo detuvo, le dio tiempo a remartar el rechace y otra vez el guardameta repelió el tiro. El meta confirmaba su buen momento. Ya ante el Ciudad de Lucena en las semifinales de la Copa RFAF clasificó a su equipo al detener dos lanzamientos en la tanda que les dio el pase a la final.

La pausa de hidratación llegó justo después y sirvió para calmar los ánimos y que la grada coreando el nombre de Iván Navarro para animarle tras el fallo.

En el 37', un despiste defensivo dejó a Alan en una buena posición para anotar. No se lo pensó y obligó a meter una mano milagrosa a César, que también era protagonista. En el 40', fue Juan Luna el que mandó fuera por poco un disparo raso tras un saque de esquina y en el 41', otra vez Christian despejó un trallazo que ya se cantaba en la grada como gol de Joseliyo.

Ambas escuadras se marchaban a la caseta con los porteros como los futbolistas más destacados y tras unos primeros 45 minutos animados. Los dos conjuntos fueron de menos a más.

Pocos cambios

Los dos equipos, después de las buenas sensaciones con la que terminaron la primera parte, regresaron al verde con pocas variantes. El Deportivo mantenía el bloque y en el rival se quedaba en la caseta Alan y entraba Salva Vegas.

El Xerez CD estaba obligado a dar un paso al frente y a reorganizarse si quería doblegar a un rival que no se lo ponía fácil y que aprovechaba cualquier fallo para generar peligro. Los minutos iniciales fueron titubeantes y los de Puentenueva los aprovecharon, pero no acertaron a concretar ni Joaquín ni Salva Vegas.

Paco Peña movió banquillo también pronto buscando equilibrio en la medular. Retiró a Maqueda y entró Alberto. Las oportunidades ya no eran tantas y el conjunto visitante comenzaba a tomarse su tiempo en todas las acciones. Lay, que se ha ganado a la afición durante la pretemporada, en el 65' ocupaba el puesto de un Iván Navarro al que le afectó el error en el lanzamiento desde los once metros. Puentenueva también refrescó su once con Cerpa y Franco.

El juego se volvió espeso y César volvió a aparecer en el minuto 79 para salvar los muebles. El cancerbero xerecista se lució para despejar un tiro de Giráldez y voló para meter la mano y desviar el posterior tiro de Cerpa. Justo después de ese nuevo susto, triple cambio. Urri, Cascajo y Soto sustituyeron a Rubén, Joseliyo y Lobo.

Los dos equipos, con el paso de los minutos, se quedaron en reserva y ya les costaba un mundo tanto atacar como defender y los azulios jugaron los cuatro minutos de descuento con diez por la lesión de Juan Luna. El central aguantó todo el partido, pero no pudo más al final.

Y con uno menos, mazazo. Tras un saque de banda, Giráldez recibió un balón casi a la altura del punto de penalti y no perdonó. 0-1 y jarro de agua helada. No había tiempo para más.