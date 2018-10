El Xerez CD-Sevilla C se juega el domingo a las cinco y coincide con el Barcelona-Real Madrid

El Xerez CD ya ha fijado el día, la hora y el escenario de su encuentro de la 11ª jornada de Liga ante el Sevilla C. Finalmente, se disputará el domingo a las cinco de la tarde en el campo de La Juventud, con lo que coincidirá con el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que comienza a las cuatro y cuarto. En el Grupo X de Tercera División, todos los clubes han eludido esa franja horaria pero en el Deportivo no lo han tenido en cuenta. En principio, el partido se iba a jugar el sábado a las cinco y así se lo solicitó el club azulino a su rival pero, en última instancia, se ha optado por el cambio.

Y de cara a ese compromiso, Nene Montero acumula malas noticias. Carlos Sanjúan, centocampista del XCD, se ha resentido de la lesión que se produjo en un dedo del pie en el partido ante Los Barrios en Palmones. El xerecista recibió un fuerte golpe en el dedo dañado en el entrenamiento del lunes por la noche en La Granja y vuelve a convertirse en seria duda. El futbolista quiere forzar y no quiere autodescartarse pero no lo va a tener fácil para jugar ante el Sevilla C.

Los azulinos tienen hoy el día de descanso y mañana por la noche regresarán al trabajo ya con Edu Rogerio entrenando junto a Nene Montero tras la toma de contacto del lunes. El camero, que fue jugador del Dos Hermanas, Mairena, Utrera, Tomares, Cartaya, Puerto Real, San Fernando y Arcos, ha asumido el cargo de segundo técnico tras no fructificar las negociaciones con otros entrenadores como Ignacio García, Viloita o Alberto Vázquez.

El Sevilla C , de los exxerecistas Paco Peña y Carlos Sánchez, también prepara ya la cita de La Juventud. Esta mañana, ha disputado un partido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ante la selección andaluza sub-18, que disputaba su primer amistoso. Los sevillistas se han impuesto por 3-1. El jerezano Antonio Zarzana, centrocampista blanco pero jugando con la andaluza, fue el autor del tanto de la selección. Anotó un golazo de falta directa.