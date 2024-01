El Xerez CD, con todo su arsenal para recibir a un Córdoba B mermado

El Xerez CD ultima los detalles de su importante cita de este domingo (17:00) en Chapín frente al Córdoba B en el primer partido de la primera vuelta y en la que pondrá en juego el liderato frente a un rival complicado, que siempre va de menos a más a medida que avanza la competición.

Los azulinos, salvo orden de última hora por culpa de la lluvia, tienen previsto entrenar este sábado en el Anexo Pepe Ravelo once años después para terminar de preparar este compromiso y Checa facilitará una lista de convocados en la que es probable que entre ya el ariete Juan Delgado, que ha dejado atrás la lesión muscular que se produjo a finales del pasado año en el Antonio Puerta frente al Gerena.

El Deportivo se va a medir a un filial que ha crecido bastante con el paso de las jornadas y que encadena cinco fechas sin perder, en las que ha ganado tres encuentros -Ayamonte, Ciudad de Lucena y Gerena- y ha empatado dos, ambos a cero, Atlético Espeleño y Sevilla C. Su última derrota la encajó en el Guadalquivir frente al Coria (1-0) a finales del pasado mes de noviembre.

El cuadro blanquiverde se va acercando poco a poco a los puestos que permiten acceder al play-off, que ya disputó la pasada temporada, y es octavo con 26 puntos. Fuera de casa le cuesta bastante sacar los encuentros adelante, pero no pierde. De hecho, ha ganado una cita, en Lucena, ha empatado cinco -Cartaya, Salerm Puente Genil, Xerez DFC, Ceuta B y Atlético Espeleño- y sólo ha perdido dos, en Utrera y Coria.

Para el compromiso en Chapín, Diego Caro cuenta con una baja importante, la de su mediocentro Alberto Vela, que vio la pasada jornada la quinta tarjeta amarilla y se pierde el partido por sanción, y está además pendiente de la convocatoria que Iván Ania realice con el primer equipo para el compromiso que le enfrenta el domingo al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino.

El primer plantel cordobés cuenta con numerosas bajas y la pasada semana para recibir en el Nuevo Arcángel al Intercity (1-0), Ania se llevó a cinco canteranos, entre ellos el exdelantero xerecista Óscar Jiménez, aunque no jugó finalmente. Le acompañaron Calero, Velázquez, Paco y Mati. En función de esa convocatoria, los técnicos tendrán echar mano de tres o cuatro juveniles para Chapín.

Antecedentes

Azulinos y blanquiverdes se han visto las caras a lo largo de su historia con el Deportivo como anfitrión en cuatro ocasiones y hubo resultados para todos los gustos: dos triunfos locales, un empate y una derrota. La pasada temporada, la cita disputada en Chapín con Juan Carlos Gómez en el banquillo azulino, acabó con empate a uno, con los dos goles de penalti. Hace poco más de un año, el 15 de enero, el Deportivo plantó cara al entonces líder que sólo había perdido un choque, pero no lo pudo doblegar. Álvaro Rey, desde los once metros, adelantó a los xerecistas al transformar un penalti de Dorado a Álvaro Cascajo (24') y en el 51' Abreu empató también de pena máxima tras unas manos de Dorado. Joseliyo tuvo en sus botas el 2-1 en el 81' con un tiro al poste, pero el marcador no se movió.

Temporada 21/22, 1-0

En el curso anterior, el 21/22, el Deportivo se impuso por 1-0 en el Pedro Garrido con una diana de Álex Colorado (77'). Los xerecistas, con Emilio Fajardo al mando, fueron superiores, pero les costó abrir la lata. Con esos tres puntos, en la quinta jornada de liga, lograban un pleno de tres victorias como locales.

El centrocampista, que se encontraba en un momento dulce, anotó de cabeza. El muro defensivo se abrió tras una extraordinaria jugada de Juanito, que fue dejando atrás a rivales hasta plantarse en el área y disparar duro abajo. Lluis respondió con un paradón, pero al rechace lo mandó dentro Álex.

Temporada 19/20, 2-3

El encuentro del curso 19/20 fue el más loco de todos y en otro escenario distinto a los dos anteriores, La Granja. Al partido no le faltó de nada y el Deportivo, también de la mano de Juan Carlos Gómez, lo dejó escapar cuando más falta le hacía ganar. Los visitantes se adelantaron (22') con un gol de Álex Revuelta en propia puerta y ampliaron la ventaja antes del descanso. El 0-2 lo hizo Víctor Díaz en el 42'. Todo se puso aún más feo a la hora de juego con una diana de Felipe que suponía el 0-3. Los azulinos despertaron y Yeray recortó distancias en el 64' y Ramón Verdú hizo el 2-3 en el 89' desde el punto de penalti, pero la reacción no fue suficiente.

Temporada 18/19, 1-0

La primera vez que los dos equipos se midieron fue en curso 18/19 y los azulinos se impusieron en La Granja por 1-0 con un tanto de David Narváez en la jornada 41ª. El atacante anotó de cabeza en el segundo palo tras una jugada por la banda derecha de Yeray. Aquel día, el Deportivo presentó su once más jerezano de toda la campaña, ya que nueve titulares eran nacidos en nuestra ciudad, sólo el guardameta Fran y el sanluqueño Dani Jurado no lo eran. Jugaron Fran (Lutzardo, 69'), Gonzalo, Álvaro, Dani, Isra, Juanma (Parra, 35'), Quirós, David Narváez, Samu Ayala, Sergio Narváez (Chata, 75') y Yeray.