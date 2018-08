El Xerez CD busca un defensa central zurdo

El Xerez Club Deportivo quiere cerrar su plantilla con la incorporación al menos de un central zurdo ya que para esa demarcación Juan Pedro Ramos sólo tiene a Israel y la alternativa de Guerrero, lateral que la temporada pasada ya actuó en el centro de la zaga azulina en más de una ocasión.

Al técnico también le vendría muy bien la incorporación de un extremo diestro 'puro', ya que para esa zona del campo, los azulinos tienen a jugadores que se adaptan sin ser su demarcación habitual, tales son los casos de Juan Rosillo, Piñero, Juan Benítez o Quirós.

En cualquier caso, los jugadores que lleguen tendrían que ser "obligatoriamente" de edad sub-23, señala Juan Pedro Ramos, ya que actualmente ya cuenta con 18 jugadores mayores de 23 años y el límite reglamentario son 16, por lo que tendrá que comunicar a dos futbolistas que no cuenta con ellos. "A día de hoy, yo cuento con los. Evidentemente, dos tienen que salir. ¿Quiénes? Ahora mismo no lo sé. Llevamos tres partidos y la semana que viene llevaremos casi un mes de trabajo; habrá que buscar la mejor solución tanto para el club como para los futbolistas implicados. Los primeros que lo van a saber serán ellos pero a día de hoy no tengo nada decidido, la decisión no puede ser precipitada".

El club tiene a prueba a dos futbolistas, el argentino Adriano Bruno y el inglés Liam, que dejaron buenos detalles en Lebrija, sobre todo el segundo. El XCD tiene aún cuatro fichas libres de jugadores sub-23.