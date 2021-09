El Xerez CD, a los pies de su Patrona

El Xerez CD ha realizado la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Jerez, la Virgen de la Merced que este viernes recorrerá las calles de la ciudad en procesión coincidiendo además con los 74 años de la entidad azulina, fundada el 24 de septiembre de 1947.

El presidente del club, Juan Luis Gil 'Titín', estuvo acompañado por la plantilla, cuerpo técnico y varios directivos del XCD, así como de Rafa Verdú, presidente de honor de la entidad que puso la nota de humor en el acto.

Álex Colorado y Juanca, como capitanes del Xerez CD, realizaron la ofrenda floral a la Patrona y posteriormente la plantilla posó a los pies de la virgen para pedir salud y un poco de suerte para que los objetivos marcados se obtengan a final de temporada.

El padre Fray Felipe Ortuno, comendador de La Merced, dio la bienvenida "al Xerez de siempre". "Me habéis comentado antes que os hubiera gustado venir antes, pero ha tocado ahora, en la víspera de su salida y me parece que sitio y momento mejor imposible. Os doy la bienvenida y las gracias en nombre de Jerez, Ella es nuestra Patrona y venimos a sus pies. Esto es importante porque nos identifica con el pueblo, con el sentimiento, con la tradición y nuestra propia cultura".

Fray Felipe Ortuno dio la bienvenida al "Xerez de siempre" y deseó una buena temporada a la entidad

El padre añadió que "a la Virgen hay que saberle pedir. No todo se puede pedir. A mí no se me ocurre pedirle que me toque la lotería, no es de recibo. Pero podemos pedirle salud, amistad, serenidad, buena armonía en el vestuario, que no haya lesiones".

Seguidamente, tomó la palabra Titín para lanzar un breve comentario: "Un año más, gracias al padre y como es tradición venimos a hacer la entrega floral. Esperemos que nos respeten las lesiones y tener un buen año".

Por último, Rafa Verdú, presidente de honor del XCD, ponía la nota de humor. "Cuántos años tengo yo ya?, preguntó. "Ah, eso, 93 años y medio. Quiero dar las gracias a este señor, al que conozco hace 60 años", refiriéndose a Ortuno, que le corrigió de manera simpática: "60 no, pero más de 30 seguro", señaló. "Es una persona encantadora que nos quiere un montón y que yo sé que reza para que el Xerez suba de categoría", dijo Verdú. Yo sé que lo vais a dar todo, a ver si podemos venir en unos meses con el ascenso a la Segunda División", finalizó no sin antes pedir a la Virgen por el fin de "este virus horroroso".