El Xerez CD recupera a Juan Delgado y Ramón para medirse al Cabecense

El delantero Juan Delgado y el lateral Ramón García han entrenado este miércoles con el grupo en la primera sesión de trabajo de la semana que ha llevado a cabo el Xerez CD en La Granja. Ambos se han ejercitado con normalidad, aunque con las lógicas precauciones para evitar problemas a un Checa al que se le han acumulado las bajas en las últimas semanas. Los dos, salvo contratiempo en los próximos días, estarán en la convocatoria para el partido del domingo (12:00) en el Carlos Marchena ante el Cabecense.

La recuperación del ariete ha sido lenta, ya que los técnicos no han querido forzarle desde que el pasado 16 de agosto se lesionara otra vez su rodilla derecha ante el Ciudad de Lucena en Chapín en el partido de ida de la primera eliminatoria de la Copa RFAF. Ahora, ya trabaja prácticamente al cien por cien, aunque no está aún a tope, y el preparador azulino es más que probable que comience a darle minutos para que recupere las sensaciones.

Por su parte, Ramón, que sufrió un esguince de tobillo frente al Sevilla C, ha completado el entrenamiento sin problemas, aunque lo ha hecho con la zona fuertemente vendada para protegerla y evitar golpes.

Belizón, con molestias musculares, no ha trabajado junto al grupo y lo ha hecho al margen con los tres jugadores que se van a perder la cita en Las Cabezas, Migue García, Isma Gil y Rodri, que sigue sin poder estrenarse en liga por una lesión de rodilla que le está dando muchos más problemas de los esperados.

Por otro lado, apuntar que Competición de la Andaluza ha confirmado las sanciones del azulino Adri Rodríguez por su expulsión ante el Ceuta B por doble amarilla y del defensa del Cabecense Bucarat, que también vio la roja contra el Córdoba B.

El puzle de Checa

Checa realizó la pasada jornada frente al Ceuta B hasta siete cambios en el once en relación al que derrotó al Sevilla C con un gol de Migue García, unos por obligación y otros por necesidad y el equipo no funcionó. Le faltó fluidez, protagonismo con el balón, puntería y nunca pudo con un filial que le plantó cara y supo atacar sus puntos débiles.

En Las Cabezas, el preparador azulino tendrá que volver a modificar su alineación. Para el lateral derecho recupera a Ramón y lo normal es que regrese, con lo que Juan Mari pasará al centro de la defensa para suplir a Miguel Reina, que tendrá que adelantar su posición para hacer de pivote por el castigo a Adri.

En la medular y en el ataque puede realizar muchas más combinaciones y debe decidir si continúa apostando por Antonio Jesús y Albajara y si mantiene a Iván Navarro, Acosta y Perotti como jugadores más adelantados. Dadas las dimensiones del Carlos Marchena, que se presta al juego directo, hasta podría decantarse por dos puntas, como hizo en el segundo acto ante el cuadro caballa.

Desplazamiento masivo

El Deportivo, al igual que en el Arcángel frente al Córdoba B, no estará solo en Las Cabezas y se espera un desplazamiento masivo. El club sevillano ha enviado a la entidad xerecista 600 entradas y la entidad azulina vendió más de cien en la tarde del miércoles.

Los aficionados que quieran comprar su localidad sólo pueden hacerlo de 17:30 a 20:30, ya que la sede del Xerez CD permanece cerrada por las mañanas. El sábado, las instalaciones tampoco se abrirán. Además, el club avisa que en las taquillas del campo sólo se podrán adquirir entradas para la zona en la que se ubica la afición local.