El debutante Luna y Carrión sacan al Xerez CD del descenso

El Xerez CD de Nene Montero se hace fuerte en La Juventud. El Deportivo, tras el revés en Utrera del pasado jueves, recuperó las buenas sensaciones y logró superar por 2-1 a un buen San Roque de Lepe. Los azulinos completaron la mejor primera parte de lo que va de temporada como locales, generaron numerosas ocasiones de gol y no se marcharon al descanso con ventaja en el marcador por su falta de acierto tanto a la hora de definir como en el último pase. Seis puntos en una semana de nueve y otra vez fuera del descenso.

La victoria da oxígeno a un Deportivo que desde que llegó el malagueño al banquillo no ha perdido en casa. Empató en su primera cita ante el Écija, venció al Sevilla C el pasado domingo y ha repetido frente a una escuadra aurinegra que se quedó con diez jugadores a falta de 20 minutos para el final tras la expulsión con roja directa de Sergio. El defensa lepero, pasado de revoluciones, protestó de forma airada a un asistente.

Luna, que debutaba con los xerecistas, y Pedro Carrión le pusieron la firma a los goles del cuadro azulino. Sergio Narváez puso la calidad y el temple en el centro del campo. Amin la chispa y las ganas de crecer y Ezequiel se creció en la lateral izquierdo.

Nene Montero sorprendió con el once. Las lesiones de Juan Benítez y Carlos Sanjuán en Utrera mermaban el potencial del XCD tanto en ataque como en la medular pero los futbolistas que salieron cumplieron con nota. Luna salió de pivote y Piñero se pegó a la banda.

El Deportivo entró al partido con intensidad, pisando fuerte el acelerador frente a un rival serio atrás, que no se cortaba a la hora de ir al límite del reglamento. De hecho, el equipo azulino no tardó demasiado en abrir la lata. Superado el cuarto de hora, el debutante Luna remataba de cabeza de forma impecable al fondo de la red un saque de esquina lanzado por Sergio Narváez.

Los de Nene habían logrado lo más complicado, hacer daño a un San Roque ordenado y con calidad. El gol dio alas al equipo, que en apenas cinco minutos dispuso de hasta tres ocasiones claras para dejar el encuentro finiquitado. A Amin se le marchó alto un disparo desde fuera del área y luego una brillante acción del atacante, que dejó sentado a Fran Lepe, no la remató por milímetros Sergio Narváez. Pedro Carrión tampoco pudo culminar una contra en la que lo tenía todo a favor.

Y en el fútbol, el que perdona lo paga. En el minuto 26, en la primera llegada clara del San Roque llegó el empate. Un centro medido de Fran Lepe desde la derecha lo remató de cabeza abajo Higor.

El tanto, a diferencia de lo que le sucedió en otras ocasiones, no desanimó a los xerecistas. El Deportivo se volvió a levantar y tiró por momentos hasta de buen juego para generar peligro. A la media hora, un fallo del portero y un despiste de la defensa no terminó en gol porque Carrión no estuvo inspirado a la hora de marcar a puerta vacía. Justo después, otra vez el nueve xerecista se topó con la defensa visitante. Sergio Narváez le dejó un balón de cine para que lo rematara de cabeza pero tras picarlo por encima del portero apareció Fran Lepe para despejarlo a saque de esquina. Muchas oportunidades y poca recompensa.

La segunda parte fue totalmente diferente. La intensidad bajó y el Xerez CD pasó de dominador a dominado. El San Roque dio un paso al frente y cada vez que se acercaba al área de Fran generaba pánico en las gradas. En el minuto 54, Pedro hizo trabajar al meta azulino. Se marchó de Salas por velocidad y su disparo colocado lo sacó el portero azulino con una buena intervención. Pablo Ganet también tuvo el gol con un lanzamiento alto y Amin evitó otro remate de Pedro con todo a favor.

Los minutos volaban y el Xerez CD no se dejaba ver en ataque mientras los onubenses seguían dispuestos a lograr el segundo, hasta que Amin peleó por un balón y se lo dejó de cabeza a Pedro Carrión, que arrancó en posible fuera de juego. El delantero encaró el portal contrario y no perdonó ante Nico en el mano a mano (68'). El ariete celebró el tanto a lo grande. Se levantó su camiseta con una foto de Miguel 'Matarrata', utillero azulino fallecido la pasada temporada.

Justo después, aún con la euforia del gol y el enfado visitante por la posición de Carrión, el San Roque se quedó con diez jugadores por la roja directa que vio Sergio por protestar. La expulsión le vino bien. Su control fue mayor y más apretó.

A la contra, Montelongo no sentenció en el 88' tras una acción en la que Quirós presionó y robó un balón que entregó al uruguayo. Le faltó velocidad y acierto para rematar. La última ocasión del partido fue para los visitantes en el descuento. Pedro, un incordio durante toda la tarde, aprovechó un rechace en una segunda jugada. Su lanzamiento lo atajó Fran. Ahí murió el encuentro. Otro final sufrido, aunque en esta ocasión mereció la pena.