Otra tarde para llorar en Chapín (0-1)

El Xerez CD ha caído en Chapín contra el filial del Ceuta y a falta de seis partidos para acabar la temporada dice adiós a sus opciones de jugar el play-off de ascenso. Los azulinos han realizado un mal partido, ni siquiera han tirado a puerta con peligro más allá de un par de lanzamientos lejanos y un remate de Brian que no cogió portería y el marcador no ha sido más abultado porque Iván Breñé no ha tenido su tarde. Tampoco ha ayudado el calamitoso arbitraje de Tejada Gutiérrez, que se 'comió' un clarísimo penalti al filo del descanso y perdonó la roja directa a Álex Sánchez en el tramo final al cortar con la mano un ataque local siendo el último defensa.

La primera alineación de Juan Pedro como entrenador del primer equipo arrojó sorpresas. El Pirata apostó por César en la portería azulina en detrimento de Alejandro Satoca y en la medular Chicho ocupó el puesto de Juan Luna, mientras que Álvaro Rey también regresaba al once inicial tras cumplir un partido de sanción en lugar del sancionado Jesús Parada.

Sin chispa

Inició el Xerez CD con Joseliyo volcado en la banda derecha e Iván Navarro en la opuesta, haciendo Álvaro Rey la mediapunta y Cascajo como hombre más adelantado. Los azulinos comenzaron el choque imprecisos y a bajas revoluciones, aunque dominando la situación ante un rival que se plantaba con dos líneas de cuatro y dos puntas, Iván Breñé y Hoyos.

Un saque de esquina botado por Rey a los 13 minutos hizo que la pelota se paseara por el área ceutí sin que llegaran al remate Chicho y Alberto García, que arrancaron en la estrategia unas décimas antes. Era el primer acercamiento de un Deportivo que dominaba sin excesiva profundidad.

Al cuarto de hora, Joseliyo y Navarro permutaron sus posiciones y el antequerano, en su clásica jugada de fuera hacia dentro buscó el derechazo, pero su disparo, flojo, se iba sin peligro a la derecha de Santos. Cascajo tuvo la primera gran oportunidad para los xerecistas, pero el pichichi del equipo estuvo mal en la definición. Álvaro Rey vio el buen movimiento al espacio, le habilitó con un gran pase, pero la pelota le cayó a la pierna izquierda y el zurdazo, flojito, lo detuvo Santos en dos tiempos.

Moyano silencia Chapín

El Ceuta B, que hasta entonces no había dado señales de vida en ataque, sólo necesitó un disparo a puerta para mandar en el marcador. A la media hora de juego, Moyano clavaba una falta en la escuadra derecha de César para poner en ventaja a los caballas.

El Xerez CD acusó el golpe del 0-1 y el Ceuta B se hizo dueño del partido, controlando un centro del campo en el que tenía superioridad porque Alberto García se colocaba muy cerca de los centrales y Chicho demasiado arriba. A la grada no le gustaba nada lo que estaba viendo y las protestas arreciaron con un disparo de Iván Breñé que milagrosamente se estrelló en el palo izquierdo de César.

Penalti clamoroso

La primera mitad acabó con polémica por un clarísimo penalti en el área ceutí que Tejado Gutiérrez convirtió en falta de Kevin. Sacó de banda Iván Navarro, el central peleó el balón arriba y un defensa despejó con la mano muy arriba, un penalti clamoroso. Para sorpresa de todos, el colegiado señaló falta en el salto de Kevin. La grada lo despidió con una pitada monumental.

Perdonó el Ceuta B el segundo nada más iniciarse la segunda mitad. De nuevo en un mano a mano de Breñé con César. El delantero rompió la mal tirada línea de fuera de juego, se plantó ante el meta azulino y su disparo se iba junto al poste derecho.

El Deportivo era un quiero y no puedo, tocadísimo y sin confianza alguna en lo que intentaba plasmar sobre el terreno de juego. Si en defensa arrojaba dudas, arriba nadie tenía el día y Cascajo, el único que no pedía el balón al pie, se mataba a desmarques sin resultados visibles.

Roja perdonada

Se desesperó la grada con Álvaro Rey, que no puso un balón al área cuando llegaba por banda derecha con ventaja sobre su oponente y terminó perdiendo el balón. Instantes después, Brian Martín entraba al rectángulo de juego en lugar de Iván Navarro, que se marchó del campo negando con la cabeza.

Pasaban los minutos, el Ceuta B no sufría y Juan Pedro quemaba las naves dando entrada a Del Moral y Soto por Alberto García y Cascajo. Chicho se quedaba como único mediocentro para el último cuarto de hora.

El colegiado perdonó la roja directa a Álex Sánchez, que cortó un ataque xerecista con la mano siendo el último defensa y Brian Martín remataba incomprensiblemente fuera un centro medido de Álvaro Rey en la última jugada de peligro de los azulinos.

Los aficionados despidieron a los futbolistas con una sonora bronca y al grito de "jugadores, mercenarios".