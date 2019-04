Con Calle aún sin ficha -y lo que le queda- fue Isra el que habló a los medios en la rueda de prensa previa al derbi. El capitán del Xerez CD ha entrenando toda la semana sin molestias y aunque físicamente todavía no está al 100% porque lleva un mes sin estar con el grupo, "para lo que estime conveniente el míster ahí estaremos".

-Llega el derbi, un partido para no perdérselo...

-Si lo miras fríamente es un partido más y no tenemos que pensar en nada más pero claro, a todo el mundo le gusta jugar este tipo de partidos: en un campo como Chapín, que ha sido el campo siempre del Xerez Club Deportivo, y ante tanta gente, porque se está levantando expectación. Y nada, a competir como siempre y a por los tres puntos.

-¿Ha sido una semana diferente en el vestuario?

-Nosotros estamos ya un poco más tranquilos que en anteriores semanas porque los resultados últimos nos han acompañado. Hemos conseguido ya los 50 puntos que prácticamente nos van a dar la tranquilidad y vamos a intentar disfrutar del partido del sábado, a competir de tú a tú y por qué no, a ganar el partido.

-Los números del Xerez DFC son excelentes, partidos sin perder y sin encajar...

-Nosotros también llevamos tres semanas sin encajar un gol y ya en la ida demostramos que podemos competir de tú a tú. Hemos competido con rivales de la parte de arriba, empatamos en campo del Cádiz B, al Ceuta también le sacamos puntos... Sabemos que podemos hacerles daño perfectamente.

-Como jerezano y xerecista, en un partido de sentimientos encontrados hay que pedir respeto...

-Como xerecista estoy un poco triste con todo lo que se está viviendo con el xerecismo, con las faltas de respeto de un lado y de otro. A mí no me gusta, sinceramente no me gusta esa división que hay en el xerecismo pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Eso sí, respeto es lo que tiene que haber y hay que pensar que hace unos cuantos años estábamos todos en la grada viendo nuestro equipo y ahora por circunstancias estamos así. Pero bueno, por qué no algún día todo pueda volver a ser como antes.

-En el derbi de la primera vuelta no hubo problemas en La Juventud.

-Eso es lo que buscamos, que haya un buen comportamiento por parte de las aficiones y en el campo vamos a ir los dos equipos a muerte pero respetando al contrario, y ante todo deportistas.

-¿El Xerez DFC es favorito en el derbi?

-Bueno, según la tabla clasificatoria sí, ellos son favoritos porque están ahí metidos entre los cuatro primeros. Desgraciadamente, nosotros no hemos podido llegar a estar ahí peleando por eso, que es bonito. Pero yo creo que una vez que empiece el partido aquí no hay favoritos y aquí somos once contra once. Nosotros sabemos que podemos ganar el partido perfectamente y a eso vamos.

-¿Cuál puede ser la clave del partido?

-La clave es saber contrarrestar sus armas, que no son pocas, y que conforme vayan pasando los minutos, si conseguimos mantener nuestra portería a cero creo que eso va a jugar a nuestro favor.

-El Xerez DFC necesita los puntos, ¿Esa obligación puede favorecer al Xerez CD?

-Eso va a depender de ellos: si pierden los nervios, si no pierden los nervios, si saben jugar con el tiempo... Nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer el sábado y yo creo que si lo hacemos como lo está diciendo el míster tenemos posibilidades.