Diego Domínguez: "La presión por mantener el liderato la tiene el Ciudad de Lucena"

Xerez CD y Ciudad de Lucena se miden este domingo en Chapín con el liderato en juego. Los xerecistas están a tres puntos del equipo de Rafa Carrillo y además con un partido menos. Frente a frente van a estar dos de los equipos más goleadores del curso, con sus respectivos 'nueves' llevando el peso goleador de sus equipos: Juan Andrés en las filas aracelitanas y Diego Domínguez en el Deportivo.

El atacante azulino tiene además pasado lucentino, conoce perfectamente a su extécnico y cree que el Ciudad de Lucena planteará un partido para estar "replegados atrás" e intentar sorprender al XCD con "balones a la espalda".

Diego lleva cinco goles con el Xerez CD, aunque podrían ser algunos más si no llega a fallar los penaltis ante Ceuta B y Utrera. Juan Andrés, por su parte, lleva 9 dianas. Pese a esto, el delantero xerecista no cree que el partido vaya a ser "un Juan Andrés-Diego, Diego-Juan Andrés, es el Xerez contra el Lucena y el equipo que esté más concentrado y cometa menos errores se llevará el partido". Afirma que se centra en compararse "conmigo mismo, exigirme, ahí es donde está la mejora, me centro en mí".

En La Palma marcó un gol y contra el Coria pudo hacer dos. En la primera se entretuvo y en la segunda Isco le rebanó el balón cuando procedía a regatearlo. "El fútbol son milésimas de segundo, decidí hacerlas así y no las materialicé. Por suerte el equipo ganó y me quedo con eso. Yo lo dije a principios de temporada y lo sigo diciendo, firmo ahora mismo no marcar ningún gol más en todo lo que queda si ascendemos. Me puse una meta de 10 goles, pero si me tengo que quedar en 5 y el equipo sube lo firmo ahora mismo".

Confiesa que el del Ciudad de Lucena es "un partido bonito, para disfrutar y para saber cómo reacciona el equipo después de una racha que no creo que se pueda considerar mala, pero sí fue un bache que se superó en La Palma y contra el Coria se volvió a sumar de tres. Jugamos otra vez en casa y tenemos la posibilidad de devolverle a la afición el esfuerzo que hace acompañándonos a todos los sitios y creo que es un partido también para nosotros, de equipo, de mirarnos, saber todo lo que llevamos pasado aquí y disfrutar en el campo. Ojalá así sea y podamos dedicarle la victoria a la afición", comenta.

Para el delantero, la presión la tiene ahora el Ciudad de Lucena porque "actualmente son los líderes y la presión de mantener la primera posición la tienen ellos. Nosotros tenemos claras nuestras ideas y el partido que tenemos que hacer, intentaremos llevar nuestro plan de partido. Es cierto que tienen un partido más y aunque ganen nosotros tenemos uno menos y la posibilidad de recortar, no pasaría absolutamente nada porque todavía queda mucho. A estas alturas, ¿cuántos firmaban estar así? Es verdad que las expectativas eran altas a principios de temporada, pero hay otros equipos y esto no es un camino de rosas".

¿Dudas en el rival?

¿Puede llegar con dudas el rival tras perder en su último partido contra el Córdoba B? "Puede ser, pero ha habido parón, un puente, habrán intentado desconectar... pero lo tendrán ahí, es el último partido, el más reciente y cuando miras atrás lo primero que ves es que has perdido. Puede ser un arma de doble filo, porque también pueden venir con la motivación de jugar en Chapín, donde no se juega todos los fines de semana".

A Rafa Carrillo lo conoce perfectamente porque trabajó a sus órdenes la temporada pasada: "El entrenador tiene sus ideas claras, creo que van a intentar estar replegados atrás y, como mucho, si tiene la pelota intentar atraernos y generar espacios a nuestras espaldas para poder lanzar y a partir de ahí intentar jugar. Es un grupo muy joven y los tiene muy bien encaminados en el sentido de las ideas que pretende inculcar y de momento le está yendo bien, esperemos que este fin de semana podemos contrarrestarles con nuestras armas".

Minuto 90, 0-0 y penalti para el XCD

Diego ha sido hasta el momento el encargado de lanzar los penaltis en el Deportivo. Metió uno en Las Cabezas y falló contra Ceuta B y Utrera. Si hay uno este domingo tiene claro que lo lanzaría si es el elegido: "Por mí sí, estoy dispuesto, tengo personalidad, sé gestionar bien las emociones y tengo sangre fría en esos momentos. El último lo lanzó Juan (Delgado) -contra el Xerez DFC sin Diego en el campo- y dependerá un poco de la situación, tanto el míster como los compañeros confiamos todos en todos y si me toca a mí pues me toca, pero para mí lo más importante es ganar".