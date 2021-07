Emilio Fajardo atendió a los medios de comunicación tras el primer entrenamiento de la pretemporada que se llevó a cabo en las instalaciones de La Granja. El técnico azulino dejó claro que la planificación deportiva se ha hecho sin contar con Carlos Calvo, que ya sabe tanto por el club como por el míster que no entran en los planes del equipo. Aún así, el entrenador xerecista señaló que "Carlos es un mito del club" y añadió que "ante todo hay que ser persona y mientras esté será uno más en el día a día".

Otra cosa, evidentemente, será cuando se tengan que presentar las 22 fichas del primer equipo. Ahí, no tiene sitio. De hecho, hay ya 19 fichas cubiertas y quedan tres refuerzos por llegar, dos jugadores -un portero y un extremo izquierda- que ya están cerrados y un delantero centro. Con eso, la plantilla queda finiquitada sin que tenga cabida el madrileño, que ya ha advertido que sólo se irá si se le respeta los cuatro años que tiene de contrato.

Primeras sensaciones

"Estábamos todos deseando comenzar el proyecto tan ilusionante que estamos montando. Los chavales, deseando que ruede el balón y ya se ha visto en esta primera sesión, unas ganas increíbles, un ritmo impresionante, que es lo que queremos desde el primer día y sobre todo mucha ilusión".

Físico

"En cuanto firmamos, se les mandó un trabajo de unas dos semanas y se ha notado que casi todos lo han trabajado. Estamos muy contentos de cómo han llegado a nivel físico. Eso y unido a la ilusión del primer día pues es todo más sencillo. Este es el ritmo al que vamos a entrenar día a día porque es el ritmo al que queremos jugar. Para conseguir jugar a ese ritmo tan alto los domingos hay que entrenar a ese ritmo todos los días".

Balón desde el principio

"Mi idea es jugar al fútbol, tratar bien el balón, darle mucha velocidad al ritmo de juego, pero todo a través del balón y la movilidad y eso es lo que inculcamos desde el primer día. El objetivo lo tenemos muy claro y cómo hacerlo, también. El mensaje es lo que tienen que asimilar lo más rápido posible. Balón, velocidad, movilidad... somos muy pesados con eso".

Plantilla

"Se van a incorporar dos futbolistas más en las próximas horas y nos quedará la referencia del nueve, que estamos trabajando en ello con la dirección deportiva. El nueve será cuestión de días, pero sí habrá dos incorporaciones en las próximas horas".

Pato

"Sabíamos que podía ocurrir y ya teníamos un jugador en cartera desde el inicio, que yo pedí para el equipo. Va a llegar él por Pato, un jugador de banda con un uno contra uno espectacular que hará levantarse a la grada. Es muy vertical, con ese desparpajo que quiero en los jugadores de arriba".

Portero

"También está cerrado, si no está de viaje saldrá en las próximas horas. Se incorporará el sábado o el lunes. Buen portero también, buen currículum, viene de jugar todos los partidos. En ese sentido, íbamos por delante porque podía ocurrir una serie de cosas pero las teníamos previstas. Lo único que está un poquito más parado es el tema del nueve; no es que esté parado, tenemos muchas opciones".

¿Más salidas?

"Yo espero que no salga nadie más. Con la llegada de estos dos futbolistas más la del nueve en los próximos días quedaría la plantilla cerrada y cuento con todos ellos, espero que no salga nadie más. Como bien ha dicho el presi, si alguno quisiera salir es decisión del club y de él y tendríamos que traer a otro. Quien no quiera estar en el club... pero creo que hemos visto la ilusión de todos ellos (en el entrenamiento), el proyecto es muy ilusionante y el objetivo es muy claro".

Carlos Calvo y Lolo Garrido

"Desde un primer momento el club me lo comunicó y yo lo acepté y decidimos hacer la plantilla sin contar con Lolo ni con Carlos. A Lolo ya se le ha conseguido una cesión y se va a cerrar en las próximas horas y Carlos pues ha decidido que sigue en el club. Tiene contrato. No sé si seré mejor o peor, pero es mi forma de ser y ante todo hay que ser persona. Estamos hablando de Carlos Calvo, un mito en el club al que ha dado mucho igual que el club a él. No se ha contado con él para la confección de la plantilla, él lo sabe y se ha hablado claro con él. Pero hay que tratarlo como lo que es, es un jugador con contrato y seguirá en nuestro día a día".

"Él sabe perfectamente que la plantilla está confeccionada para no contar con él, pero en el día a día yo lo trato como uno más y si no fuera así me equivocaría. Lo voy a tratar como uno más hasta que llegue la hora de las convocatorias, que él lo sabe perfectamente".

Pretemporada madrugadora

"Tenemos que competir en la Copa Federación a finales de agosto y queríamos que antes de llegar a ese partido hubiera unas cinco semanas de preparación. Queremos competir en todas las competiciones al cien por cien, queremos quedar campeones de la Copa Federación, queremos llegar a la Copa RFEF y entrar en la Copa del Rey y ganar, ganar y ganar en liga para conseguir el ascenso por la vía más rápida o, si no, por la más larga. Pero queremos competir en todos los torneos y para llegar al cien por cien había que empezar pronto.

Ambición

"Sí, el proyecto está para ello y para eso me han traído a mí. Soy una persona ambiciosa y ganadora, me gusta jugar bien al fútbol y que disfrutemos. Soy muy ganador y muy exigente y no podía llegar al día 22 de agosto al 80 por ciento y le pedí al club que quería llegar al cien por cien porque la única manera que conozco de ganar partidos es compitiendo al cien por cien y jugar mejor que el contrario".

Mensaje a la afición

"A nuestra afición no hay que pedirle nada porque sabemos que cuando tenga que estar va a estar. Solamente, pues que no tengan dudas. Mi objetivo es que la afición se sienta identificada con su equipo, que cuando termine el partido y el árbitro pite el final, ocurra lo que ocurra, que se sienta identificada. Este año se van a sentir identificados totalmente con el equipo y que sigan con la ilusión de siempre porque sin ellos no somos nadie".