Emilio Fajardo: "Vamos a Huelva a ganar al Recre, sabemos lo que supondría para nuestra afición"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, ha comparecido en rueda de prensa previa al choque de este miércoles con el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. El míster xerecista ha abordado la situación que vive el vestuario y ha asegurado que el rendimiento del equipo en los dos últimos partidos contra el Ciudad de Lucena y el Rota no tienen nada que ver con el retraso que existe con la nómina de octubre. Eso sí, Fajardo ha reconocido que "aunque lo hemos intentado" el XCD "no ha dado el máximo" en esos dos compromisos y confía en recuperar la senda ante un rival que en su estadio ha ganado todos sus partidos y sin recibir goles. "No es un partido más", ha aseverado el alicantino.

-¿Cómo está el vestuario después de la reunión con el presidente? ¿Te preocupa la situación ahora mismo?

-El presidente habló con nosotros, que es lo idóneo y lo ideal. Se comentó un poco la situación y nosotros lo que tenemos es que estar pendientes de nuestro trabajo, de seguir en el día a día, de sacar nuestros partidos, de hacer las cosas bien, que venimos de un partido de no hacerlo bien. Siempre se habla de la reválida y el calendario nos ha dado que sea este miércoles y además en una situación que daríamos una alegría a todo el xerecismo. Entonces, tres días después de no hacer las cosas bien futbolísticamente hablando ahí lo tenemos y está en nuestra mano hacer un buen partido e intentar sacar los tres puntos allí porque sabemos lo que supondría para nuestra gente.

-Entonces, ¿los dos últimos resultados adversos no tienen nada que ver con la situación actual?

-La preocupación personal es de todos, evidentemente, como cualquier trabajador que se encuentra en esa situación. Pero los resultados no tienen nada que ver, desgraciadamente todos hemos vivido esto en el fútbol; antes pasaba más asiduamente. Cuando uno sale a jugar tiene que dar el máximo y hacer las cosas como hay que hacerlas y el resultado no tiene nada que ver con ningún tipo de situación. En estas cosas no nos tenemos que meter, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo y hacerlo bien, dar el máximo, jugar al fútbol como ha jugado este equipo hasta hace tres semanas porque no se nos ha olvidado y luego a igualarle en intensidad a todos los equipos. Siempre lo he dicho, hay que igualar a los demás en humildad en intensidad en trabajo.

-El presidente ha desvelado que en esa conversación un jugador le dijo que si sabía esto igual no hubiera venido. ¿Esto cómo lo gestiona un entrenador?

-Perdonad que no quiera decir mucho más, creo que hay una asamblea y las dudas, al presidente. Es que nos enfrentamos este miércoles al Recreativo de Huelva, no se nos puede olvidar. Cuando salió el calendario todo el mundo miraba cuándo se jugaba el Recreativo-Xerez y el Xerez-Recreativo y estamos a 24 horas y no quiero hablar más de ese tema. Fútbol, fútbol, Recreativo, ganar, sacar el resultado, dar una buena imagen e intentar sacar los tres puntos del Colombino y si no se sacan es porque lo hemos dado todo y al final el Recre haya sido mejor. No quiero despistarme con nada más. ¿Lo demás? Las situaciones normales del día a día.

-Hasta hace tres semanas la sensación es que el equipo le podía ganar a cualquiera y ahora hay muchas dudas. ¿Qué diagnóstico hace?

-Es fútbol. El equipo es verdad que el otro día no juega bien, pero lo intenta. Sin ser nuestro mejor día, tuvimos tres, cuatro o cinco y lo que tenemos que volver es a nuestro nivel de juego habitual y eso se consigue trabajando. El equipo no tiene que pensar que porque se hayan ganado partidos en el inicio esto se ha acabado. Tenemos el ejemplo de muchas temporadas atrás, equipos que ganan muchos partidos al principio y luego no ascienden y otros que han sido campeones o han subido y en la jornada 10 u 11 estaban a una serie de puntos. Lo importante es (mantener) la tranquilidad, trabajar tranquilos, la estabilidad, el día a día, que no haya conflictos ni problemas. Las derrotas en sí no nos crean un conflicto mientras nosotros demos el cien por cien. Se nos debe exigir dar el máximo y es verdad que en estos dos últimos partidos lo hemos intentado, pero no ha llegado el máximo nuestro y tenemos que volver. ¿Cómo? Trabajando.

-El Recre en su casa lo ha ganado todo y no ha encajado goles.

-Como está el Xerez a día de hoy: seis partidos y cinco victorias y un empate, yo firmo volver a tener esa racha. Está igual que nosotros, es fiable en casa, está metiendo entre ocho y nueve mil personas en su campo con lo que eso conlleva a los equipos rivales. Pero, con todo el respeto a los demás, ahora va el Xerez y vamos a ir allí a ganar, a querer quitarle el balón al Recreativo de Huelva.

-Estos partidos no son uno más.

-No lo son. Siempre decimos que son tres puntos más, pero no, porque cuando sale el calendario todos estamos pendientes de cuándo nos íbamos a enfrentar, todos lo marcamos y es porque la historia y los clubes están ahí y al final nadie quiere perderse este partido.