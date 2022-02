Fajardo: "Mejor no nos ha podido salir la idea con la que veníamos"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez Club Deportivo, mostraba su satisfacción tras sumar en Tomares la segunda victoria de la semana en un partido que no fue nada fácil para los azulinos, que sufrieron en la primera mitad y en el tramo final a pesar del marcador. El alicantino aseguró que "mejor no nos ha podido salir" la idea con la que el XCD se plantó en la localidad sevillana: aguantar en la primera mitad y aprovechar la calidad de los jugadores del banquillo en la segunda.

-Emilio, importantísima victoria, que no ha sido nada fácil pese al resultado de 1-3.

-Sí. Sabíamos dónde veníamos y cómo había que leer el partido. Iba a ser un partido largo, teníamos que llevar un equipo físico de inicio, grande porque ellos empiezan muy fuertes con balones que te meten en el área y hay momentos que juegan duelos uno contra uno. Lo que queríamos era hacer el partido largo para luego en la segunda parte sacar a jugadores que tienen muchos minutos acumulados y tienen más calidad, como Migue García o Joselillo, que nos diera ese plus porque también nos estaba haciendo falta últimamente, porque después de analizar los últimos partidos, competíamos bien pero bajábamos un poco al final, lógico por la serie de partidos que llevábamos. Queríamos tener alguna alternativa que nos diera más balón al final.

-En la primera mitad sobre todo se ha notado la ausencia de hombres importantes en el centro del campo.

-Es lógico. Hemos metido a Rodri, que pese a ser un buen futbolista está costumbrado a jugar de central y lo ve todo de cara. Lo metes ahí y es otro contexto totalmente distinto. Appiah era su primer partido, en un campo pequeño y su fuerte es la fortaleza física y tener mucho campo y aquí siempre tenía un contrario encima. Nos ha faltado ese poquito de fútbol pero sabíamos que teníamos que plantear el partido así y luego tener el balón más y nos ha salido bien. Esa era la idea. Queríamos 55 minutos muy físico y 30 o 35 con balón para tener las opciones. Y mejor no nos ha podido salir.

-Se acaba la maratón de partidos, 6 en 18 días, y el equipo lo hace instalado en la cuarta plaza.

-Sí. Antes del partido dije que de cabeza estábamos en un buen momento. La dinámica nos cambió pese a perder con el Recre porque el equipo ahí creyó más en sí mismo y que se puede conseguir. De las derrotas se aprende porque son parte del juego y y luego la victoria en Los Barrios nos vino muy bien y por fin acabamos con esto, porque en cada partido vemos que hay un tocado, un lesionado o alguien con molestias. Tenemos ahora dos días para descansar, que se lo merecen los chavales, y qué mejor que en una cuarta posición.

-Además, haciendo tres goles, algo de lo que venía adoleciendo el equipo últimamente.

-Lo que más me preocupa es no generar, ahí vienen los problemas. Cuando generas y no llega el gol sabes que está cerca. Se generó mucho hace dos domingos, en Cartaya, contra el Recre, en Los Barrios y hoy otra vez igual. Me alegro además muchísimo por Borja y Óscar, que son jugadores que lo necesitaban. Al final el gol refuerza mucho a los delanteros.

-El momento de forma de Marc Vito es espectacular. Ha salvado al final al equipo de un marcador mucho más apretado.

-Si manteníamos el 0-3 a lo mejor no subían el nivel, pero cuando han hecho el gol en ese penalti un poquito dudoso pues han buscado hacer el segundo para meterse en el partido en un campo muy complicado y sabía que iba a ocurrir. Hay que aprovechar el momentos en el que está Marc y tenemos que seguir, porque ya está aquí la recta final.