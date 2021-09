Fajardo: "Nos hemos sabido levantar"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, se marchó contento por los tres puntos que sumó su equipo, aunque lamentó no haber cerrado el partido mucho antes con las claras ocasiones de las que dispuso.

–Debut con victoria y apelando a la épica.

–Esto es el Xerez. Somos un equipo que desde el primer minuto va en busca de la victoria. Hemos hecho 19 remates a portería, de una manera, de otra, por fuera, por dentro, buscando peinadas, buscando gente de segunda línea... Cuando haces tantas ocasiones de gol lo tienes que cerrar antes y cuando no, este equipo no se va a rendir nunca y va a ser muy difícil de batir siempre.

–¿Qué se le pasa por la cabeza cuando le hacen el empate después de tantas ocasiones?

–Que teníamos que marcar el segundo. Hemos hecho el cambio de Iván Navarro y Laínez para meter velocidad en las bandas y el de Borja para fijar a los dos centrales y buscando diagonales para hacer daño entre central y lateral. Ha venido una falta así y la hemos materializado. Es verdad que cuando uno ve tantas ocasiones hay que pensar que si no puedes hacer el segundo tienes que hacerte fuerte para que no te empaten, pero el equipo no se ha rendido. Y además con el colmo de un equipo al que sacan doce tarjetas amarillas y expulsan a Juanito por hablar. Me parece increíble. Pero el equipo se levanta con diez. La semana pasada decíamos que teníamos que mejorar cuando recibíamos un golpe y se ha notado que hemos trabajado en ello.

–¿Qué ha pasado con Juanito?

–Venía a sacarle una tarjeta por una protesta, le he dicho que se tranquilizara y no le hablara porque muchas veces por hablar te cuesta más que por dar y se ha dado media vuelta y le ha hecho un comentario, no sé cuál, el jugador me dice que un simple comentario y ya está. Tiene que aprender de ello, no nos podemos quedar con diez y encima en un partido con uno a cero a favor. Esa expulsión le da a ellos encontrar recursos que hasta ese momento no habían encontrado, porque nos habían hecho muy poco daño. En estos partidos cuesta mucho ponerse por delante y esa expulsión ha hecho que ellos sean un poquito más dominadores, aunque el equipo ha seguido insistiendo. Hemos tenido ocasiones para que al final hayamos obtenido el triunfo como lo hemos logrado, pero eso nos hace también ver la dificultad de la categoría y que no hay partido fácil.

–Viendo que Dela negaba una y otra vez el gol, ¿llega a pensar en algún momento que no era el día?

–No, no. Les he dicho a los futbolistas que había que seguir insistiendo, que habíamos tenido muchas ocasiones en la primera parte y que era cuestión de tiempo. Aun siendo directos, ganábamos los duelos y hacíamos daño a la espalda. Queríamos jugar con dos puntas para que alargaran a los dos centrales y los tres mediocentros no tuvieran una marca fija, que Colorado y Juanca aparecieran y Joselillo y Juanito por dentro. Esa era la idea y cuando salía bien llegábamos con mucha superioridad. Cuando ves que el portero de ellos es el mejor, hay que seguir insistiendo porque alguna va a entrar.

–¿No desquicia un arbitraje así?

–Hay que aprender. Ha sido muy claro como se ha ido al punto de penalti, yo no lo he visto tan claro y luego sí he visto en algunas de las nuestras. Pero al final nos tenemos que quedar con lo nuestro, que es lo que podemos manejar y mejorar. Y lo que podemos mejorar es que el equipo crea tanto que hay que finalizarlas y tener un resultado más amplio para no tener que llegar a estos últimos minutos en los que siempre puede pasar una desgracia, una jugada, un penalti y al final pasarlo mal y se nos van los puntos. Nos hemos sabido levantar y nos llevamos la victoria, que es lo más importante.