Emilio Fajardo estalla por la falta de campo para entrenar

Emilio Fajardo ha estallado en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Tomares. El entrenador azulino ha denunciado que el equipo, que se clasificó para los cuartos de final de la Copa RFEF el pasado miércoles en Yecla, no tiene dónde entrenar este sábado al no haber disponible ninguna instalación municipal. Sólo la gestión del club ha posibilitado que pueda hacerlo en el Colegio El Altillo, un terreno de juego de fútbol 7.

La cuestión saltó en la última pregunta de la rueda de prensa, cuando se le inquirió por si le preocupa el estado del césped del Pedro Garrido, que alberga este domingo dos partidos: el Jerez Industrial - Montilla a las doce del mediodía y el Xerez CD - Tomares a las siete.

"El césped no lo vemos, así que no podemos saber cómo está. Después está el tema de los entrenamientos, que es algo incomprensible. Te lo cuentan tal vez cuando estás fuera, pero cuando uno está dentro es cuando te das cuenta. Hemos venido de Yecla, hemos metido al Xerez Club Deportivo en los cuartos de final de la Copa RFEF; he recibido llamadas o mensajes de casi todos los rincones de España y eso es porque suena el Xerez Club Deportivo y Jerez como ciudad. Y mañana no tenemos campo para entrenar. Esta es la dura realidad. Tenemos que preparar un partido de Liga muy importante y no tenemos campo. Hay que agradecerle al club, porque como siempre habrá costado dinero, o a algún xerecista, y nos han hecho el favor de abrir un colegio, vamos a entrenar el sábado en un colegio, el Altillo".

"El domingo -prosiguió- el Xerez Club Deportivo, que también representa el nombre de Jerez por toda España, juega a las siete de la tarde en un campo donde no entrena. A las doce hay un partido liguero también en ese campo. ¿Ustedes se imaginan que el Recreativo de Huelva juegue un partido de liga a las siete de la tarde en el Colombino y le pongan otro por la mañana a las doce? ¿A que no? Yo tampoco me lo imagino. Es nuestro gran rival".

"Esto es muy duro, muy duro, y lo digo ahora que estamos ganando y sacando las cosas; si las digo sin resultados parecería una excusa. Y no son excusas, el domingo saldremos a ganar entrenemos en un colegio o en la plaza de la sede. El equipo lo va a dar todo, va a dar el cien por cien, va a ganar y lo va a sacar adelante, pero nos están poniendo muchísimas trabas y así es muy muy difícil trabajar, y estamos hablando del Xerez Club Deportivo". "Tendremos toda la semana de trabajo, jugaremos el sábado con el Utrera y llegará el miércoles con el Córdoba y ya tendremos tiempo de hablar la semana que viene, a ver si es posible que no ocurra como pasó el día del Ceuta".

Tomares

"Cuando un equipo sube pueden verse dos caras. Hay equipos que siguen con esa trayectoria de venir de un ascenso y comienzan ganando partidos hasta que la categoría poco a poco te pone en su sitio o lo que le está pasando a ellos, creo que han pagado un poquito el peaje de la competición, saber que los errores en esta categoría te castigan mucho. Lo han notado al principio, pero ahora se han hecho más fuertes, hicieron un gran partido en Rota sacando un punto y luego contra el Antoniano, que es un rival muy duro, lograron la victoria. Llevan dos jornadas sin perder y su dinámica ha cambiado totalmente. Nos vamos a encontrar un equipo totalmente diferente al del inicio liguero".

Físico

"Ahora sí llegamos a ese cuarto partido en pocos días y sí se puede notar algo. El equipo psicológicamente llega muy bien porque las victorias ayudan a todo esto. Tendremos seis días hasta el próximo partido e igual no hay que hacer tantos cambios, vamos a ver cómo llegamos al domingo".

Adri y Migue García

Adri tiene un golpe muy fuerte, pero la inflamación le ha bajado muchísimo y el tema está en ver cuando golpee el balón, porque hoy no la ha tocado apenas. Esperaremos al domingo incluso y si le molesta no arriesgaremos. En cuanto a Migue, ha hecho la sesión completa y ha estado bien, pero no queremos asumir riesgos. Es un jugador muy importante de una zona donde se nos están cayendo jugadores, quizá porque por una cosa u otra no han podido hacer la pretemporada al cien por cien. Igual arriesgarnos en este partido nos puede costar caro. Vamos a hacer una prueba, sobre todo para que juegue quince o veinte minutos después de mes y medio, pero si vemos cualquier mínimo riesgo, decidiremos que mejor para la semana que viene".