Emilio Fajardo explica cómo vive el vestuario la delicada situación económica

Minutos antes de que el Xerez CD hiciera público el acuerdo que ha alcanzado con Gestar Sport, Emilio Fajardo comparecía en la habitual rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Cabecense. Allí, el técnico se mostraba "convencido" de que el club "nos pondrá al día en fechas próximas", confesando que la situación es complicada debido a que en pocos días se acumulará la segunda nómina "y ahora llega la Navidad, los Reyes y unas fechas muy jodidas".

El técnico no rehuyó la cuestión al ser preguntado por cómo está el vestuario, afirmando que "estamos haciendo piña". Fajardo reconocía no tener "muchas ganas de hablar sobre este tema" porque se quiere centrar exclusivamente en el partido del domingo, pero señaló que "todos tenemos que entender que aquí ninguno es rico, somos jugadores, entrenador y cuerpo técnico de Tercera División y ya habéis visto la media: 30.000 euros de mensualidad y somos 30 personas, así que somos mileuristas y ese dinero no te da para 60 días".

El preparador xerecista añadía que ante esta situación, el trabajo de su plantilla tiene "más valor aún, nos estamos haciendo fuertes y haciendo piña", y resaltó que "confiamos muchísimo en el club para que se arregle muy pronto, porque la semana que viene serían ya dos meses y ahora viene la Navidad, los Reyes y unas fechas muy jodidas para todos. Estamos convencidos de que el club en fechas próximas nos pondrá al día".

Fajardo también era cuestionado por la gestión del vestuario en una situación tan complicada y apuntaba que "imaginaros que un trabajador normal que cobra el día 1 no vuelve a cobrar hasta 60 o 70 días después. Esa es nuestra situación con lo que eso conlleva. Es algo que a mí hacía muchísimos años que no me pasaba y lo intentamos manejar de la mejor manera que podemos, lo damos todo por este escudo y por este club y lo que sí tenemos muy claro es que queremos que llegue el domingo, volver a ganar y conseguir una segunda victoria consecutiva fuera de casa. En lo demás, somos muy optimistas de que el club lo va a arreglar", finalizó.