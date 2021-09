Fajardo: "Me gustan los futbolistas que entran de segunda línea y Juanca lo ha entendido perfectamente"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, confía en que su equipo logre la segunda victoria de la temporada este domingo frente al Cartaya en el Estadio Pedro Garrido después del empate que el Deportivo cosechó en Pozoblanco, un punto que claramente supo a poco visto lo visto en los 90 minutos de juego. Fajardo apuntó que tanto Álex Colorado como Juanca no están al cien por cien, pero "habrá que forzar" y cree que Migue García estará un par de semanas más fuera, aunque "está en la fase final de su recuperación".

El técnico alicantino aseguró que pese al empate en tierras cordobesas, el camino a seguir es el mismo porque "hicimos muchísimas cosas bien. Habrá días que seguramente ganaremos y les diré que no hemos hecho las cosas bien y habrá que criticarlo porque cuando no haces las cosas bien, aunque ganes, es lo más cercano a la derrota. Sin embargo, creo que haciendo las cosas como las hicimos sólo sumamos un punto porque el fútbol a veces es caprichoso, pero si continuamos en la misma línea estaremos más cerca de las victorias. Hicimos muchísimas cosas bien y es lo que he querido explicar al grupo".

Al XCD se le escapó la victoria por un grosero error en un saque de esquina. "Hasta ahora habíamos sido un equipo muy seguro en las acciones a balón parado, tenemos jugadores que ganan muchos duelos aéreos. Todas las semanas trabajamos esas acciones defensivas y ofensivas y no es algo que vayamos a trabajar de más porque nos hayan hecho el gol. Creo que más que un error, hay que pensar que fue un despiste en una marca en la que el grupo tiene que estar más comunicativo. Esperemos que no nos vuelva a ocurrir, al menos que no haya una marca libre. Luego, cuando el balón se cuelga arriba es cincuenta-cincuenta y si te ganan el duelo y te marcan pues al centro del campo a sacar".

Con respecto al Cartaya, explicó que "es un equipo al que le gusta tener el balón, se siente cómodo en su línea de tres mediapuntas. Habrá que ver ahora si de verdad quieren aquí tener el balón contra nosotros. Ni Rota ni Antoniano les obligaron a estar defendiendo tantos minutos como nosotros obligamos a nuestros rivales. Yo tuve a Cerpa en el Algeciras y tiene buen manejo de balón, se asocia bien y luego tienen tres mediapuntas muy buenos. Intentaremos que no se sientan cómodos y hacerlos trabajar mucho defensivamente. A ver qué rival nos encontramos, porque contra el Antoniano fueron muy dominadores pese a no conseguir ni el empate".

Reconoció que tanto Colorado como Juanca están de nuevo entre algodones, "pero habrá que forzar porque no hay otra" y con respecto al mediapunta, pichichi con dos goles, señaló que "está claro que está pasando por un buen momento. LLo está haciendo genial y para su fútbol le viene ideal y además está teniendo suerte de cara a gol. A mí me gusta este tipo de futbolista que llega de segunda línea y Juanca ha entendido perfectamente que se puede aprovechar de todas esas marcas a los de arriba".