Emilio Fajardo: "Esto no le va a afectar al equipo, de eso me encargo yo"

El técnico del Xerez CD lamentó la primera derrota de la temporada en liga ante un rival directo que fue muy superior a los azulinos. Fajardo apuntó que el Utrera salió con más intensidad y consideró justo el resultado, que deja a su equipo a cuatro puntos de los sevillanos, que comparten el liderato con el Recre, aunque los xerecistas tienen pendiente el duelo en el Colombino y ya ha descansado en la primera vuelta.

-Emilio, ¿qué le ha parecido el partido?

-Creo que ha habido un dominador en todo el juego. Cuando hablo de juego me refiero a manejar el partido, efectividad, intensidad, segundas jugadas... cada vez que han llegado nos hacían gol, con las ideas muy claras y creo que ha sido un equipo superior que ha ganado a otro que ha sido inferior.

-El Utrera nos han ganado muchas segundas jugadas. Sabíamos que tanto Diego como Kiki son muy intensos y nosotros lo hemos estado poco. En dos balones parados han venido dos goles en segundas jugadas, no hemos ido de verdad y en este campo hay que cambiar el chip, no podemos hacer nuestro juego y en ommentos de la primera mitad hemos querido y no ha salido. En la segunda hemos querido variar con otro tipo de juego y amoldarnos más al campo y al principio sí, hicimos el 3-1, estuvimos cerca del 3-2 que hubiera cambiado el partido, pero al no hacerlo y la expulsión de nuevo el Utrera encontró muchísimos espacios.

-¿Qué impresión le ha dado el Utrera?

-Lo que conocíamos. Este campo es pequeño, son directos sobre Ranchero y Rubén y a partir de ahí segundas jugadas con Diego y Kiki y teníamos que intentar ponerlos de espaldas y no lo hemos conseguido. Hemos tenido muchas pérdidas en zona de circulación y en las segundas jugadas no éramos lo suficientemente intensos. Lo esperado, muy buen equipo, de 'play-off' y que va a luchar por el ascenso, es un máximo aspirante. El resultado es justo.

-¿Qué calificativo le pone a su equipo en esos 30 primeros minutos?

-Nuestro juego no ha dado hoy para lo que afrontaba el partido, no hemos sabido leer el campo, llegábamos a zona de circulación y teníamos muchos toques y bastante lentos, queríamos recibir siempre de espaldas y ahí nos equivocábamos. Luego hemos llegado a zona de bandas y ya hemos visto cuál es el juego, encarar y centrar, pero no nos ha salido nada y ellos cada vez que llegaban nos hacían gol. Si no sabes leer el partido y encima no te sale nada pasa lo que ha pasado.

-El Xerez CD ha dado muchas facilidades y un equipo que quiere estar arriba no se lo puede permitir.

-Evidentemente. Nosotros además somos un equipo muy fiable, un equipo duro atrás, sólo llevábamos tres goles en contra y además somos un equipo que recibimos pocas ocasiones. Se ha perdido, hay que afrontarlo como tal, ser los mismos, levantar la cabeza y tener la misma ilusión. Somos los mismos que antes del partido y después de una derrota lo que hay que hacer es levantarse rápido porque además tenemos una eliminatoria el miércoles.

-¿Esto ha sido un accidente o una advertencia?

-Una advertencia lo es, porque tenemos muchos campos igual que este y ya sabemos que cuando jugamos en este tipo de campos hay que ponerse la armadura y este equipo se la ha puesto, pero hoy nos la habremos puesto y se nos ha caído. Además, que no nos salía nada, no éramos capaces de levantarnos tras el error cuando otras veces hemos sido fuertes. Es una advertencia y espero que sea un accidente y que se quede en el día de hoy.

-El XCD sale con el equipo teóricamente titular y recibe cuatro goles. ¿Puede afectar en la moral para el partido del miércoles contra el Córdoba?

-Hemos afrontado el partido con los once que creíamos mejores para ganar el partido. La idea de juego era intentar atraerlos y a partir de ahí que Juanito y Joselillo jugasen entre líneas y hacerle un cuatro contra tres a su trivote. No nos ha salido. Pero no, esto no lo va a notar el equipo, de eso ya me encargo yo. La mejor manera de afrontar la derrota es, primero analizándola y, segundo, afrontarla como tal, las derrotas son parte del juego. La mejor manera de ser un ganador es afrontar la derrota como tal, levantar cabeza y muy ilusionados por lo que se nos viene.

-¿Y qué se le dice a esos 200 aficionados que se han desplazado hasta Utrera?

-Esos sí que se han puesto la armadura y no se les ha caído, han dado un diez. Si a alguien hay que darle un sobresaliente es al CD Utrera, que ha sido superior a nosotros, y a nuestra afición, que ha sido bárbara, de locos. Íbamos 3-0 en el minuto 35 y nos ha levantado, nos ha dado la fuerza necesaria para llegar al vestuario y después del 3-1 ha achuchado de manera increíble.