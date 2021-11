Fajardo: "El partido lo perdemos antes de empezar, es una cuestión interna"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, aseguró tras la derrota de su equipo en Lucena que el partido comienza a perderse antes del inicio sin querer entrar en más detalles, pero apuntando que se trata de una cuestión interna "con lo que hay que convivir, nuestro día a día".

-¿Con qué sensaciones se va del Municipal?

-Malas por el resultado. Además, analizando un poco la primera parte no me ha gustado, los dos equipos tenemos más fútbol y más juego ofensivo. Ha sido una primera parte mala y hemos estado muy imprecisos los dos. Luego, la segunda parte se ha igualado, la intensidad, el ritmo... y hemos pasado de una jugada de casi el 0-1 al 1-0. Luego lo hemos intentado todo, teníamos la intención de alargarlos a ellos, ganar las segundas jugadas y ellos se han defendido bien y no nos ha llegado. Malas sensaciones.

-¿Qué le pasa al equipo que lo gana todo en casa pero no conoce la victoria fuera?

-Hay partidos que empiezas a perderlos desde mucho antes y nos ha ocurrido, son cosas internas, luego está la actitud y el fútbol que nos ha faltado, pero lo hemos perdido antes, pero con eso hay que convivir, es nuestro día a día y al final el equipo da el máximo, da todo lo que puede y es verdad que nos ha faltado más de fútbol. Hemos estado muy imprecisos, ellos también, no sé si habrá sido el terreno de juego o qué.

-¿Lo que ha ocurrido antes del partido ha sido tanto como para afectar al desarrollo del partido?

-Sí.

-¿Quiere usted entrar en detalles?

-No.

-Con el gol sí dan un paso al frente y se ve más fútbol.

-Se han visto más individualidades que tienen los dos equipos. Ellos buscaban los espacios a la contra y los nuestros han salido más individualmente. Con espacios se ha descorsetado todo, pero es verdad que ese ritmo y esa intensidad podía haber salido antes y no ha salido. Creo que es lo que nos ha faltado.

-No han tirado a puerta.

-Hemos tenido muchas llegadas, centros laterales, pero digamos que ocasiones claras no, han defendido muy bien esos últimos minutos, aunque mi equipo ha dado el máximo nivel.

-Queda mucha temporada, pero este partido era importante para la clasificación.

-Se comprime mucho más. Nosotros hemos tenido jornada de descanso y tenemos un partido menos, estamos en la zona alta y todavía es pronto para mirar la clasificación, lo que hace falta es sumar muchos puntos y ganar muchos partidos. El Ciudad lo ha hecho y nosotros no.

-¿Lo considera un rival directo?

-Sí, sí, es el objetivo claro de los dos, salir de la Tercera RFEF, por la vía rápida o por el play-off y estoy convencido de que los dos lo vamos a jugar.