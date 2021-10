Fajardo: "No dejarnos puntos en casa es importantísimo para nuestro objetivo"

-Quien vea el resultado puede decir que ha sido un paseo, pero hasta el 1-0 ha costado.

-Sí. Se lo he dicho a los jugadores en el vestuario, que era un ejercicio de paciencia, que había que insistir. En la primera parte tuvimos muchísimo el balón, pero hemos ido llevando el partido a donde queríamos. Parecía que estábamos planos, porque venían a recibir mucho Migue, Álex y Adri, pero eso al fin y al cabo los estaba desgastando mucho. La importancia entonces la teníamos en el banquillo, que la gente saliera eléctrica y muy enchufada para aprovechar el cansancio del equipo rival, para el que estuvimos trabajando 60 minutos a un ritmo muy alto y buscando superioridades con cambios de orientación. Entonces, darle el valor tanto a los que han iniciado como a los que han salido, porque han sabido leer el partido perfectamente y lo hemos aprovechado con goles.

-¿La mejor segunda parte del equipo esta temporada?

-Hemos tenido mucha efectividad, pero a nivel de juego hemos repetido muchas semanas el buen juego. El día del Córdoba creo que también hay que pensar en qué rival era y ha sido de los más completos que hemos hecho por el nivel de exigencia. Este equipo da mucho, exige mucho al rival y hemos estado más tranquilos a la hora de finalizar. Muy contento con el equipo.

-Cinco de cinco en casa.

-Eso es importantísimo para conseguir el objetivo, no dejarnos puntos en casa y sobre todo, más allá de la victoria, cuando quieres ser un equipo ganador lo más importante es saber levantarte. Perdimos en Utrera y la mejor manera de afrontar una derrota es hacer lo que hemos hecho, aceptarlo como parte del juego y el vestuario lo ha hecho. No nos gustaron las formas, pero había que levantarse, se ha hecho un buen juego, se ha vuelto a ganar y eso es lo mejor, que cuando pierdes el siguiente partido hay que ganarlo para olvidar la derrota.

-¿Y despejando dudas para los que las tuvieran?

-No creo porque nuestra gente y los que estamos aquí estamos viendo el nivel del equipo, con las ideas muy claras. Excepto en Utrera, veníamos con un nivel muy bueno. Fuimos a Yecla y ganamos; a Murcia también; ante el Córdoba, que se está paseando entre comillas en la Segunda RFEF y le competimos... No creo que hubiera muchas dudas. Sí entiendo que a lo mejor el resultado de Utrera crease una pequeña incertidumbre, pero el equipo está muy fuerte y tiene la confianza al cien por cien y así es complicado caerte.

-Palacios ha revolucionado el partido.

-Me alegro muchísimo por él porque era un jugador que estaba entrando poco en juego, lo hemos estado intentando a ver cómo entraba. Ha tenido un verano complicado y una pretemporada complicada y teníamos que solucionarlo entre todos. Eso estaba de mi mano y necesito que entre y estemos todos. Por sus circunstancias estaba un poquito fuera y me alegro muchísimo por cómo ha salido, por los dos goles. También la entrada de Iván Gutiérrez, cómo ha regalado esos dos goles de una manera excepcional. Me alegro muchísimo por la gente que ha salido de inicio y cómo han salido después los del banquillo.

-¿La decisión de dejar a Marc Vito fuera de la convocatoria es sólo técnica?

-Decisión técnica. Somos 24 futbolistas. Cazalla está trabajando muy bien también, tuvo minutos en pretemporada, todos van a tener su momento y creo que esta semana era el momento de darle el premio al chaval porque se lo está ganando en los entrenamientos. Más que de Marc prefiero hablar de Cazalla, que se lo ha ganado. Y Marc, a seguir trabajando y a ganarse el puesto como uno más.