Isma Gil, la voz de la experiencia, frena la euforia

Isma Gil recuperó la titularidad seis jornadas después -su último partido había sido en el 3-3 en La Palma- y lo hizo con una destacada actuación, realizando dos paradas de mérito con el 0-0 y una posterior tras el primer gol de Diego Domínguez, contribuyendo a la victoria del Deportivo contra el Córdoba B, la cuarta consecutiva, y dejando la portería a cero.

El meta madrileño confesaba estar "muy contento" por la victoria y por su vuelta al once inicial. "Se están haciendo las cosas muy bien, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y el equipo está a un nivel muy alto, pero como dice el míster esto no para, a disfrutarlo y el martes a pensar en el Sevilla". Luego, añadía que "estoy contento porque hay una estadística que dice que ganar dos partidos seguidos en casa es muy complicado, lo hacen muy poquitos equipos, incluso de Primera, y nosotros lo hemos conseguido y una racha de cuatro victorias seguidas, es muy difícil conseguir eso, así que hay que felicitar al equipo".

Isma inició la temporada como titular indiscutible para Checa, jugando tanto los partidos oficiales de la Copa RFAF como los dos primeros de Liga antes de lesionarse contra el filial hispalense. Estuvo seis semanas fuera por la lesión y cuando estuvo disponible, Santos ya se había afianzado dejando la portería a cero durante siete jornadas. El exportero del Rayo Vallecano volvió contra el Bollullos, coincidiendo con la primera derrota del equipo. Repitió titularidad ante el Xerez DFC -nueva derrota- y frente a La Palma -empate-, encajando 8 goles en esos tres encuentros. A partir de ahí, Santos ha estado cinco partidos como titular, hasta que Gil regresaba contra el filial cordobés.

Para el meta, "el míster lo está haciendo muy bien y no sólo con nosotros sino con todo el grupo, el que entra está metido. Santos y yo somos compañeros y amigos; aunque tengamos la rivalidad de la portería, intentamos hacernos mejor el uno al otro. Cuando me toca estar a mí en el verde él me ayuda y cuando es al revés me toca a mí ayudarle. Creo que el equipo está a este nivel gracias a esto, porque aparte de la rivalidad cualquiera da la vida por el compañero, eso es difícil de conseguir y apaciguar el ego de cada uno el míster lo está consiguiendo de una manera espectacular, así que él tiene gran responsabilidad".

Tanto Isma como Santos sabían que ante el Córdoba B el elegido iba a ser el madrilño: "El míster habla con nosotros y desde el primer momento ha sido muy claro con Santos y conmigo. Sabíamos que me tocaba a mí, la portería es una posición diferente a la de cualquiera y da igual que tengas mucha experiencia o poca, tienes que ir preparándote durante la semana par lo que sea. Sabíamos que me tocaba a mí y con muchas ganas porque llevaba dos o tres meses sin entrar porque tengo un porterazo a mi lado que lo está haciendo genial y que tengo claro que va a llegar muy arriba. Ha tocado salir, portería a cero y buenas sensaciones a nivel personal".

Gil confía en que 2024 sea un buen año "después de un 2023 complicado, aunque me ha dado lo más maravilloso que es mi hijo, pero a nivel deportivo ha sido complicado, bajar dos categorías de Primera a Tercera RFEF, después empezar jugando y una lesión de 6 semanas; luego salir y esa racha mala del equipo... Esto es fútbol, hay que sobreponerse a todo y con este equipazo es mucho más fácil", apuntando que "tenía muchas ganas de que mi familia me viera disfrutar, que los de al lado disfruten también, tanto mi pareja como mis padres, que estaban aquí, y mi hijo que, aunque es chiquitito, sacarlo al campo y que lo vea para mí es gloria bendita".

El Deportivo es líder empatado a puntos con el Ciudad de Lucena, suma cuatro victorias consecutivas y está en el mejor momento de la temporada, pero la euforia hay que controlarla: "Que los chavales disfruten y a partir del martes a trabajar, es un camino tan largo que esta euforia ya nos ha pasado, parecía que en diciembre íbamos a ganar la liga y llegó la racha mala de tres partidos y parecía que éramos peores y ni somos tan buenos ni tan malos, hay que tener una regularidad mental y deportiva y tenemos a un tío que ya se ha quitado las dos muletas y que aporta más que cualquiera, que es Migue (García), nuestro capitán, sólo escucharle cada vez que habla... Nosotros los capitanes aportamos un poquito, pero escucharle a él cómo lleva el vestuario además del míster, que ha estado en vestuarios muy grandes, Juan Pedro, el cuerpo técnico... Creo que es fácil porque tenemos un ambiente entre nosotros muy fácil y el que se escapa un poquito le dices "párate, que a lo mejor mañana perdemos y hay que agachar las orejas", hay grandes personas ahí dentro y eso también es importante".

Chapín, un fortín

El XCD ha sido el mejor equipo a domicilio del Grupo X aunque en la segunda vuelta afrontará desplazamientos muy complicados (Ceuta, Utrera, Puente Genil, Lucena, el derbi...) mientras que en Chapín se dejó demasiados puntos. ¿Pasa el ascenso directo por ganarlo todo en casa? Para Isma, la clave estará en "sumar de tres en tres cada día, fuera y en casa. Tenemos al Lucena que es un equipo muy fiable, que no pincha, aunque también pensarán ellos lo mismo de nosotros. Chapín tiene que ser un fortín por supuesto, pero no podemos olvidarnos de lo de fuera, vamos a campos muy complicados y estoy seguro de que con la gente volcada...No va a ser fácil, pero con ellos seguramente podamos conseguir el objetivo".

Y mención aparte tiene la afición, casi cinco mil personas contra el Córdoba B y un ambientazo gracias a la iniciativa de abrir Preferencia en lugar de Fondo Sur. "Espectacular porque no te dejan ni un segundo, cada cántico se te pone la piel de gallina, no sólo por el arte que tienen sino por cómo se vuelcan". El meta, que tiene mucha experiencia en superior categoría, señala que "esto no se ve no sólo en Segunda RFEF incluso en Primera RFEF, es impensable. Vamos a Conil, Las Cabezas, se desplazan a Córdoba a las once y media de la mañana... es una barbaridad y una locura y hay que estar agradecidos. Yo esto no lo he vivido casi nunca quitando Vallecas o el año del ascenso en el Numancia. No quiero imaginarme cosas, pero tiene que ser una barbaridad. Invitarles a que sigan y a los que no están, que vengan porque los necesitamos. Yo he visto por la tele este campo con 20.000 personas y tengo compañeros que han jugado aquí como un tal Álex Geijo, me contaba historias, y yo he venido aquí a vivirlo y para intentar aportar mi granito para dejar al Xerez CD lo más cerca posible del fútbol profesional".