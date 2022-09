Paco Peña: "El Ciudad de Lucena es el máximo favorito para ser campeón"

Paco Peña, técnico del Xerez Club Deportivo, ha querido trasladar toda la presión al Ciudad de Lucena, al que considera máximo favorito a ser campeón del Grupo X. Tanto Xerez CD como lucentinos llegan al duelo de esta tercera jornada con un un punto sumado de 6 posibles. Los xerecistas lo lograron la pasada semana en casa del Córdoba B jugando con 10 toda la segunda parte por la expulsión de Urri y los de Dimas Carrasco en la primera ante ese mismo rival, cayendo hace siete días en el Navarro Flores de Rota. El técnico ha descartado a Álvaro Rey para este domingo.

-Partido a priori en la cumbre que llega con ambos equipos con un punto sólo en la clasificación. ¿Qué rival espera este domingo?

-Todo el mundo sabe qué tipo de equipo es, qué tipo de fútbol hace y el potencial que tiene. Es el equipo que está llamado a estar en primera posición por el desembolso económico que ha hecho y los jugadores de nombre que ha fichado. Es un partido muy difícil que intentaremos ganar al igual que intentamos hacer contra el Puente Genil y contra el Córdoba B.

-¿Cree que el Ciudad de Lucena es el máximo favorito a ser campeón?

-Yo lo veo así. Mi opinión personal es que con lo que ha reforzado su plantilla y el desembolso que ha hecho, está claro que es el equipo que tiene la obligación de quedar primero. Es el favorito indudablemente. ¿Que nosotros vamos allí con la idea de ganar? Está claro, nos da igual que sea el Lucena o cualquier otro rival, pero el Ciudad de Lucena a la larga va a estar arriba.

-Siendo el equipo de los hermanos Carrasco un rival que le gusta tener el balón y llevarlo de lado a lado, ¿cuál es la consigna? ¿Estar bien arropados? ¿Salir a la contra?

-Hemos trabajado para intentar contrarrestar y superar lo que ellos propongan, pero tampoco quiero dar pistas. Indudablemente, vamos a salir a ganar y es lo que he transmitido a los jugadores durante toda la semana.

-¿Qué Xerez CD quiere ver?

-Quiero ver el Xerez que vimos en la primera parte contra el Puente Genil, que es la idea con la que trabajamos desde el primer día, ser valientes y eso contra el Córdoba B no terminamos de serlo y al final es un equipo que te domina porque está hecho para dominar y le pusimos fácil o en bandeja el partido. El Lucena nos va a obligar porque te somete, pero hemos trabajado para que no sea así y aún así habrá momentos que ellos tendrán más posesión.

-Afronta el primero de tres partidos en 7 días. ¿Especial cuidado?

-Son tres partidos muy exigentes y hay que gestionar bien el tema de minutos y de esfuerzos porque no me gustaría salir de esta semana con varios lesionados. ¿Cómo gestionas jugándote cosas importantes? Hay que hilar muy fino con una plantilla que estamos intentando que crezca poquito a poco porque es el comienzo del camino.

-¿Cuenta con Álvaro Rey para este domingo?

-Todavía no porque no está físicamente y creo que tampoco por temas federativos. No sabemos si estará para el miércoles o ya para el día del Pozoblanco. Es un fichaje de categoría, no hace falta ni decir la calidad que tiene, nos va a aportar mucho. Nos va a dar un plus, ya se ve entrenando, viene de jugar a nivel alto y eso te da una manera de jugar que en estas categorías no hay. Viene con muchas ganas e ilusión y ganas de aportar al equipo.