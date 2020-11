Joaquín Poveda, técnico del Xerez Club Deportivo, ha asegurado que el equipo necesita ya una victoria después de los dos últimos empates contra el Conil y el Atlético Antoniano, y ha advertido del peligro de la UD Los Barrios, un equipo que al igual que el azulino trata de hacer un fútbol "combinativo". El entrenador xerecista ha lamentado los errores en detalles que están penalizando al equipo, asegura que el banquillazo a Navarro-Montoya no tuvo nada que ver con su actuación ante el Conil y podría apostar por Lolo Garrido como pivote ante los barreños.

-Tras dos empates consecutivos, hace falta ya una victoria.

-Hace falta ya sumar de tres. Tendríamos que sumar de tres siempre, pero en el partido del Conil se dieron las circunstancias que ya sabéis todos y en el del Antoniano nos penalizó mucho el terreno de juego. Pero pensamos que llegamos bien a este partido.

-¿Que rival espera enfrente?

-Los Barrios es un equipo que realiza un trabajo muy combinativo, muy parecido al nuestro, con futbolistas que quiere tener el balón desde inicio aunque posiblemente no tenga la misma experiencia que nosotros. Va a ser un rival muy difícil de batir. Tiene futbolistas que además conozco bien porque hubo interés en alguno de ellos en pasadas temporadas. También es un equipo completamente nuevo. Físicamente está muy bien y trabaja muy bien a nivel defensivo, especialmente en todo lo que tiene que ver con los espacios que podamos crear. Hace un ataque que asocia a muchos futbolistas en espacios reducidos. Pero jugamos en casa y por supuesto que nuestro equipo saldrá a por todas para conseguir los tres puntos, hacer un buen equipo y darle una alegría a nuestra afición después de todo lo que está sucediendo.

-El equipo ha encajado cuatro goles en los dos últimos partidos. ¿Le preocupa?

-Hay detalles que nos están penalizando. Contra el Conil fueron dos jugadas fortuitas, que no hay que darle más importancia de la que tuvo en su momento, pero nos penalizó con esos dos puntos que no nos llevamos. Y contra el Antoniano son circunstancias que pueden pasar. Ganar allí va a ser muy complicado. El terreno de juego está en malas condiciones y ademas es un equipo que sabe a lo que juega. La importancia de que nos hayan hecho cuatro goles la sabemos, conocemos un poquito por dónde tenemos que mejorar y esta semana hemos trabajado para mejorar en ese aspecto.

-Concedió demasiadas ocasiones el equipo en la segunda parte en Lebrija.

-Más que conceder, quizá el ímpetu de querer ganar el partido nos llevó a que el equipo se fracturara en el centro del campo. Al final, los futbolistas deciden en el terreno de juego y no me parece mal que vayamos a sentenciar un partido siempre y cuando se hagan las cosas con orden. No hay que darle más importancia, llevamos nueve partidos entre pretemporada y temporada y el equipo ha realizado muy buen fútbol en los partidos.

-¿No hay dudas?

-El equipo no tiene dudas, el cuerpo ténico tampoco. Trabajamos para ganar y estamos tranquilos en ese respecto. Hubo algo de desorden, pero no un mal juego. Esta semana el equipo ha entrenado muy bien, como siempre entrena. Yo estoy muy contento con el trabajo de todos los futbolistas. Sobre este aspecto estamos muy contentos.

-Iván Ares fue titular contra el Antoniano. Desde fuera, parece que a Navarro-Montoya le penalizaron los errores que cometió contra el Conil.

-La gente puede pensar lo que quiera. Nosotros conocemos perfectamente los porteros que tenemos y las circunstancias de cada partido y cada campo. Hace tiempo que valoramos que Iván entrara en partidos específicos y evidentemente si el chaval lo hace bien como lo ha hecho, entendemos que debe de seguir en la puerta. Pero el cambio de portero no está vinculado a los errores de Ezequiel en el partido.

-¿Hay que reactivar algo, cambiar alguna pieza, es simplemente tener paciencia?

-El equipo es completamente nuevo, 17 jugadores que han venido esta temporada y lógicamente tiene que haber un período de acoplamiento. Pero estamos muy tranquilos, realmente la línea a seguir es esta y estoy convencido de que vamos a conseguir buenos resultados. Esto el año pasado nos pasó al principio y luego fuimos una apisonadora. Tenemos que seguir en esta línea de trabajo, el equipo está trabajando con una intensidad increíble y así llevamos desde el primer día. No le doy más importancia a lo sucedido porque este equipo está capacidad suficiente para sacar los partidos.

-La pasada semana salió con Orihuela en el puesto de Colorado y en la segunda parte ocupó esa zona Lolo Garrido. ¿Va a jugar ahí hasta la incorporación de Álex?

-Lolo ha jugado más de 200 partidos en Segunda B de pivote defensivo. Su posición más adecuada es esa. Sí que es verdad que con nosotros está teniendo muy buenos resultados jugando por delante. Estamos pensando y valorando cuál va a ser la posición. Lolo se adapta perfectamente a cualquier posición, pero lógicamente nos ha penalizado muchísimo la lesión de Álex Colorado porque, aunque tenemos futbolistas muy importantes, veníamos de una dinámica muy positiva. Pero tanto Lolo como Orihuela o Isra lo hará igual de bien.

-Una pena tener que jugar sin aficionados.

-Sí, e influye mucho. Es nuestro jugador número doce y así lo demostró contra el Conil. Para mí es una pena lo que está sucediendo. Lógicamente, me gustaría que estuviera porque me siento mucho más arropado con mi afición. La gente está a muerte con nosotros y eso es lo que quizá más necesita el equipo. Sabemos que desde casa lo podrán ver por televisión y queremos darle los tres puntos sí o sí este domingo.