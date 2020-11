-Joaquín, ¿cómo llega el equipo al derbi de Chapín?

-La semana ha sido muy buena, ha llegado al trabajo con una intensidad muy importante y mentalizado de que son tres puntos por la importancia del rival. Todo el equipo está muy motivado para este partido.

-¿Ha notado que es un partido especial entre su plantilla?

-Se nota desde el primer día, desde hace unos diez días llevamos notando que este partido no se lo quiere perder nadie y están todos trabajando al mil por cien para poder entrar en el equipo.

-Se van a ver las caras el equipo más goleador con la mejor defensa. ¿Qué cree que va a deparar el partido?

-Hay que tener en cuenta que nos enfrentamos dos equipos con dos filosofías de juego muy definidas. Tanto nosotros como ellos estamos bien trabajados y tenemos claro a lo que jugamos. Es difícil saber cómo le va a jugar un equipo al otro, porque lógicamente puede haber cambios que ahora mismo no se tienen en cuenta. Creo que va a ser un partido muy bonito con dos muy buenos equipos, seguramente uno de los mejores partidos que hoy en día se pueden ver en Tercera División.

-En este tipo de partidos se crea una gran expectación antes del mismo pero luego siempre hay demasiado respeto e incluso miedo a perder.

-Respeto existe por parte de los dos equipos, estamos bien trabajados y eso los futbolistas, con esa tensión del partido, lo pueden notar. Lo que está claro que el equipo que entre mejor al campo, el que entre con más seguridad o se sienta con más confianza se llevará el partido. Entendemos que no va a haber muchas ocasiones, intentaremos contrarrestarlo con nuestro ADN habitual.

-¿Es un partido de más de 3 puntos?

-Puede ser porque deja de sumar el equipo que pierda. En esta primera fase de la liga es muy importante sumar en todos los partidos porque premiará en número de puntos para la segunda. También es muy importante que un rival directo no sume los tres puntos. Puntuar es muy bueno, pero iremos a por la victoria.

-El primer derbi sin público.

-Que no esté la afición es muy difícil, nos hubiera gustado que estuvieran las dos porque es un partido muy bonito para disfrutarlo en la grada. No va a poder ser y es una pena, pero sabemos que nos va a apoyar desde casa y sabemos que está con nosotros. Es una pena muy grande que no puedan estar en el estadio. La rivalidad tiene que ser sana, el tema de fanatismos hay que dejarlo aparte. Personalmente, tengo muy buena relación con Pérez Herrera y eso es lo que tiene que ser dentro y fuera del campo, que cada aficionado apoye a su equipo sin que haya problemas entre aficiones.

-Lolo Garrido dijo hace unos días que Pérez Herrera es el mejor entrenador de la categoría. ¿Cómo se lo ha tomado?

-Soy entrenador de fútbol, llevo 10 años en esto, y todo lo que sea halagar a un entrenador es bueno. ¿Por qué? Pues porque dentro del mundo del entrenador, hay que tener en cuenta que estamos solos todo el año. Cuando un equipo pierde los palos se los lleva el entrenador y cuando gana, el mérito es del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo lo que sea premiar o hablar bien de un entrenador, sea el que sea y sea el jugador que sea, para mí es muy bueno. Ni me ha molestado ni me ha dejado de molestar. Lolo Garrido sabe perfectamente cómo entrenamos nosotros, cuál es mi sistemática de trabajo y también conoce la de Pérez Herrera y si dice eso es porque lo piensa y yo lo respeto. Me alegra que hablen bien de un entrenador.

-¿Cree que llega Álex Colorado?

-Está ya entrenando con el grupo. Vamos a ver su evolución y es posible que sí esté en la convocatoria de los 20 futbolistas que vayan a Chapín. Para mí es un jugador muy importante. Si llega, estará; y si no llega, pues estará apoyando desde fuera como él mismo ha comentado. Él es el primero que tiene muchas ganas de estar en este partido.

-Pero un partido como éste es para jugadores que estén al cien por cien.

-Siempre, pero también hay que tener en cuenta que Álex es un jugador muy importante para nosotros y si está para jugar no tiene por qué no jugar. Estamos viendo diferentes opciones y vamos a ver qué pasa en los entrenamientos que quedan antes de tomar una decisión al respecto.