Rodri, central del Xerez Club Deportivo, cree que éste sí puede ser el año para lograr el ascenso a Segunda RFEF, aunque el defensa jerezano apela al "partido a partido" porque "ya vimos lo que nos sucedió la temporada pasada, casi siempre líderes y al final nos vinimos abajo".

El jerezano, titular indiscutible el pasado curso hasta que una lesión de rodilla le dejó fuera en el tramo decisivo, está ya totalmente recuperado y "sin molestias", así que toca madera para que las cosas sigan igual. De momento, el central sufre, como el resto de compañeros, los rigores del verano y la pretemporada. "Están siendo entrenamientos muy intensos en los que estamos intentando coger los conceptos que quiere el míster y ponernos bien físicamente. Está siendo dura porque nos están haciendo días de mucho calor, pero lo agradeceremos en la temporada", vaticina el jugador azulino.

Rodri cree que puede ser "un año bonito, estamos haciendo un buen grupo" y en cuanto a la competencia esta temporada en la defensa, con la llegada de Joe y la repesca de Rubén Sánchez, señala que "la hay pero en todos los puestos, tenemos una plantilla muy equilibrada. Creo que eso es lo que te da ese plus para poder estar arriba luchando por todo. La competencia es en beneficio del equipo".

El XCD ha iniciado la pretemporada con entrenamientos muy intensos y Emilio Fajardo ya ha dejado claro cuál es su meta, ser ambiciosos en todos los partidos. "El míster quiere que seamos un equipo ganador y si lo conseguimos, vamos a estar arriba peleando por todo".

Porque el objetivo no es otro que ascender a Segunda RFEF, aunque Rodri advierte: "Habrá mucha competencia, cualquier equipo es capaz de sacar puntos, habrá mucha igualdad, pero somos el Xerez y sabemos que tenemos que estar arriba". Y no cree que la categoría vaya a ser un mano a mano Recre-Xerez: "No. Sabemos que está haciendo un equipazo y que estará arriba. Pero hay muchos equipos muy buenos que van a poner las cosas difíciles. Lo ideal sería el ascenso directo, pero si no está la opción del 'play-off'. Tenemos que ir partido a partido y no pensar ya en quedar primeros, porque ya tenemos la experiencia del año pasado, casi todo el año líderes y al final tuvimos ese bajón".

Por último, el defensa confía en que la afición vuelva a estar con el equipo esta temporada: "Poco le podemos pedir, que siga como hasta ahora animándonos tanto fuera como en casa. Nosotros, por nuestra parte, vamos a dar el máximo para que se sientan orgullosos de su equipo. Estoy seguro de que todos juntos podemos conseguir el objetivo".