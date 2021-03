Victoria en la última de las tres visitas al Arcos

Arcos y Xerez Club Deportivo se han visto las caras en tres ocasiones, siempre en Tercera División aunque las estadísticas indiquen que han sido cuatro los enfrentamientos de ambos equipos. Y es que el último, el de la temporada pasada, no llegó a disputarse por la incomparecencia del equipo azulino en el Antonio Barbadillo. Eran las peores horas de un XCD que luchaba contra viento y marea para agarrarse a una categoría que perdía en los despachos al no poder asumir la deuda de jugadores de años anteriores. El equipo no se presentó en Arcos y el Comité de Competición dio los tres puntos al cuadro local y restó tres a los azulinos. Finalmente, el Xerez CD salió adelante, compitió en la segunda jornada y hasta que la pandemia paró la liga en la primera semana de marzo.

De esta forma, el Xerez CD ha visitado en tres ocasiones el campo del Arcos, que oficialmente pasará a llevar el nombre de Antonio Gallardo este mismo domingo. La primera vez que el Deportivo rindió visita a terreno arcense fue en la temporada 2013/2014, el año del doble descenso de Segunda A a Segunda B por deméritos deportivos y de Segunda B a Tercera por impagos a AFE.

Empate en la 13/14

Ambos equipos se enfrentaron el 15 de diciembre de 2013 en la jornada 17. Keko Rosano, actual entrenador de la UD Los Barrios, entrenaba al Arcos y ‘Paquete’ Higuera se estrenaba en Xerez CD después de sustituir a Puma. Los azulinos contaban todavía con un equipazo -aunque ya se habían ido varios futbolistas por los incumplimientos de Ricardo García, especialista en hacer buenas plantillas a las que luego no pagaba- con jugadores como Javi Muñoz, Dani Albacete, Seoane, Juanse, Iván Aguilar o Rafael Melo, y afrontaban el partido después de tres derrotas consecutivas, con muchos problemas institucionales y ‘desterrado’ en Medina Sidonia. En el Arcos, los actuales jugadores azulinos Juanca o Javi Forján, además del hasta hace unos días industrialista Jesús Barrera.

El partido acabó con empate a un gol. Adelantó al Xerez CD Iván Aguilar a los trece minutos de partido gracias a un penalti y el hoy industrialista Xavi marcaba de cabeza el empate en la segunda mitad aprovechando un garrafal error del meta azulino Miguel. Aquella temporada, el club azulino fue último y descendió a Primera Andaluza.

Meneo en la segunda visita

Arcos y Xerez CD no volvieron a verse las caras hasta la campaña 2017/2018. El Arcos había disputado la temporada anterior el ‘play-off’ de ascenso a Segunda B con José Pérez Herrera a los mandos y aún conservaba a varios futbolistas, como Antonio Oca y Antonio Sánchez, hoy en las filas del Xerez DFC; Juan Gómez, ex del XDFC o Rafa Melo, anterior futbolista del XCD y ahora en el Ceuta.

El Deportivo, por su parte, contaba con jugadores de la talla de David Narváez, Paco Borrego, Dani Hedrera, Juanito Benítez, Polaco o Pedro Carrión. Gonzalo, titular aquel 12 de noviembre de 2017, es el único futbolista de la actual plantilla del XCD que sigue en el equipo.

El Xerez CD fue barrido del campo por un Arcos que venció por cuatro goles a cero. Curiosamente, en el partido de vuelta, el XCD le devolvió idéntico resultado.

Antes de la media hora de partido, Antonio Sánchez ya le había hecho un doblete a los de Vicente Vargas. Y en la segunda mitad, Giráldez anotó otros dos tantos colocando el 4-0 final. Una de las claves estuvo en la expulsión de Agu justo después del 1-0 y además Pedro Carrión tuvo que salir del campo en camilla.

El golazo de Ezequiel

La última vez que el Xerez CD pisó el césped del Antonio Barbadillo se trajo los tres puntos para la ciudad. El partido se disputó justo un año después del 4-0 pero esta vez el resultado fue bien distinto. El Arcos, entrenado por Pepe Bermúdez en su segunda etapa como técnico blanco, había perdido potencial aunque igualmente contaba con jugadores expertos en la categoría como Álvaro Ramírez, Isi Jareño, Bugatto, Caballero, los hermanos González (Álvaro y José Antonio) Maqui o el exxerecista y actual jugador del San Roque Borja Jiménez.

Antonio ‘Nene’ Montero tuvo que ver el partido desde un fondo al no poder sentarse en el banquillo -era su segunda jornada en el Deportivo- y los azulinos sumaban el segundo triunfo consecutivo mientras que el Arcos encadenaba su cuarta jornada sin ganar en casa. El partido, muy igualado y con pocas ocasiones, lo decidió el lateral izquierdo azulino Ezequiel con una genialidad. El portuense vio a Isi ligeramente adelantado y desde el centro del campo lanzó a portería haciendo uno de los goles de la temporada (el otro lo firmó Sergio Narváez marcando en el saque inicial en casa del Betis B). Era el último minuto del partido y el Xerez CD sumaba los tres puntos en su última visita (física) al campo del Arcos.