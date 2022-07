El Xerez CD inicia este lunes la pretemporada con 28 futbolistas

Se acabaron las vacaciones en el Xerez Club Deportivo. La plantilla azulina está citada este lunes a las nueve menos cuarto de la mañana -aunque el entrenamiento comenzará a las 10- en las instalaciones del complejo deportivo de La Granja, donde los xerecistas comenzarán a trabajar a las órdenes de Paco Peña y su cuerpo técnico.

El club azulino ha remozado su plantilla, una de las más jóvenes del Grupo X de Tercera RFEF, con doce fichajes y la comisión deportiva ha logrado retener a futbolistas tan importantes la temporada pasada como Joselillo -que fue el primero en renovar- e Iván Navarro. El sevillano ha realizado un esfuerzo económico grande para seguir en el Deportivo con el reto de lograr un ascenso que se escapó la campaña pasada a las primeras de cambio en la eliminatoria contra el Ciudad de lucena en Estepona.

No continúan de la plantilla que tenía a sus órdenes Emilio Fajardo un total de once jugadores, algunos tan importantes como Rodri, David León y Adri Rodríguez. Tampoco los dos porteros, Marc Vito y Álex Satoca; Juanca ha decidido colgar las botas y Borja Jiménez no renovó. Por otro lado, estaba claro que Pimentel, Cissé, Appiah y Jou Luna, que llegaron en enero, eran aves de paso.

En el último mes, el Deportivo ha ido confeccionando una plantilla a la que aún le quedaría algún que otro detalle para tener un equipo compensado en todas las líneas, sobre todo en el lateral derecho, donde sólo está Ramón García -el mejor refuerzo del mercado de enero-, en la posición de mediocentro, aunque ahí Paco Peña tiene a Maqueda, al que entrenó en el Rota la pasada temporada, y zona en la que también puede jugar Urri, que en principio viene para ser uno de los centrales titulares.

Para la portería, el Deportivo se ha reforzado con el exmeta del Xerez DFC César Ramón y también con Nico Garnés, procedente del Atlético Antoniano. En defensa, Joselito ha regresado tras su paso por el Villarrubia, y también vuelve al Deportivo Juan Luna cuatro temporadas después. El centro del campo es la línea en la que más se ha reforzado el equipo con las llegadas de los hermanos José y Jesús Parada, el mediocentro Maqueda y los atacantes Álvaro Cascajo y Álvaro Garrido; mientras que arriba el Deportivo ha firmado a Lobo, pichichi de la División de Honor con 32 goles y al bornense Antonio Sanlúcar.

De la campaña pasada continúan Iván Gutiérrez, Rubén Sánchez, Ramón García, Daviti y los ya mencionados Navarro y Joselillo, mientras que Óscar Jiménez debe presentarse al entrenamiento aunque tiene una oferta del Antoniano y quiere salir. Además, Migue García está recuperándose de su lesión en Jerez y trabajará aparte; Cazalla será el tercer portero de la plantilla -con ficha del Afición Xerez- y Jesús Soto trabajará toda la temporada con el primer equipo.

También van a hacer la pretemporada los canteranos Dani López Ramos (central), Miguel (mediocentro), Pablo (mediocentro) y José García (interior izquierda) y van a comenzar a prueba el lateral derecho colombiano Zúñiga, el interior de la misma nacionalidad Quintero y Lay, un extremo. De igual forma, el XCD ha firmado a Ángel Almagro, exfutbolista del filial del Xerez DFC que puede actuar tanto de central como de lateral derecho y que Paco Peña quiere ver in situ antes de decidir si se queda en la primera plantilla o bien sale cedido a algún club para que siga progresando.

Plantilla

De esta forma, los 28 jugadores que van a comenzar la pretemporada este lunes son:

Porteros:

César

Nico

Cazalla

Defensas:

Ramón

Daviti

Joselito

Urri

Luna

Iván Gutiérrez

Rubén Sánchez

Ángel Almagro

Dani López Ramos

Zúñiga

Centrocampistas:

José Parada

Jesús Parada

Maqueda

Joselillo

Iván Navarro

Cascajo

Álvaro Garrido

Miguel

Pablo

José García

Quintero

Lay

Delanteros:

Lobo

Antonio Sanlúcar

Jesús Soto

Amistosos de pretemporada

El Deportivo tiene un apretado calendario de encuentros amistosos, un total de nueve. Los azulinos arrancarán el 6 de agosto recibiendo en Chapín al Recreativo de Huelva y el día 10 jugarán en el Estadio Pedro Garrido ejerciendo de visitante contra el Jerez Industrial. Un día más tarde, el Deportivo se medirá al Arcos en el Antonio Gallardo y el 14 de agosto recibirá al Marbella, en esta ocasión en el campo de la avenida Blas Infante. Dos días después, el 16 de agosto, desplazamiento corto a El Puerto para jugar el Trofeo Ciudad de El Puerto en el José del Cuvillo.

Del 20 al 27 de agosto, otros tres encuentros. El primero en Lebrija contra la Balompédica, el 24 en Guadalcacín y el 27 en Chapín contra el Real Jaén, un duelo que no se da desde hace 20 años. El último encuentro programado es el 2 de septiembre en el Carlos Marchena contra el Cabecense, equipo sevillano que esta temporada militará en División de Honor tras su descenso.