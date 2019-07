El Xerez CD no podrá comenzar la pretemporada en Nueva Jarilla

El Xerez Club Deportivo no comenzará esta tarde la pretemporada en las instalaciones de Nueva Jarilla. Cuando todo hacía indicar que el club había encontrado un campo donde poder llevar a cabo los primeros días de entrenamientos, Afición Xerecista se encontraba ayer con la desagradable noticia.

La entidad azulina lo tenía todo preparado para iniciar esta tarde los entrenamientos en el campo municipal de Nueva Jarilla. Sin embargo, fuentes del club azulino aseguran que el alcalde de Nueva Jarilla habría frenado la llegada del equipo por lo que apenas 24 horas antes de comenzar la pretemporada, el club trabaja ahora en otras opciones, que pasan por salir del término municipal de Jerez o bien pasar por caja y pagar por entrenar, ya sea en La Juventud o en alguno de los campos municipales.

La versión de Javier Contreras, alcalde de Nueva Jarilla es bien distinta: “Aquí nadie se ha puesto en contacto conmigo. Hace unas semanas vinieron Vicente Vargas y Juanmi Becerra y todo quedó a expensas de una reunión, me dijeron que con Luis Oliver, pero no supimos nada más. Nosotros no nos hemos negado, es más, el año pasado incluso les facilitamos las instalaciones cada vez que lo pidieron. Incluso nos deben 200 euros de alquiler de la pasada temporada”, explicaba.

Ésta no ha sido la única mala noticia para un Xerez Club Deportivo que ya de por sí iba a empezar tarde sus entrenamientos. Al contrario, el club también ha recibido la negativa del Ayuntamiento para utilizar La Juventud el próximo 3 de agosto, fecha en la que se va a disputar el Trofeo Rafa Verdú contra el Recreativo de Huelva, en los términos en los que lo había solicitado. La petición se realizó a través de Afición Xerecista, y el Servicio de Promoción e Instalaciones Deportivas advierte de que los equipos que van a jugar el trofeo (Xerez CD y Recre) no son beneficiarios de la convocatoria de instalaciones. Esto significa que el Xerez CD tendría que ser el solicitante de la instalación, que además conllevaría unos gastos bastante más altos que los inicialmente previstos.