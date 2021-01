El Xerez CD no quiere despistes contra el Cabecense

El Xerez CD inicia 2021 como líder invicto del Grupo X-A de Tercera División recibiendo a partir de las cinco de la tarde en Chapín al Cabecense, un rival sobre el papel asequible para los de Joaquín Poveda aunque el técnico alicantino ha advertido a sus jugadores de que caer en un exceso de confianza o relajación puede resultar fatal.

Los azulinos sólo piensan en comenzar el nuevo año y la segunda vuelta con un triunfo que les permita seguir manteniendo o aumentando distancias con el cuarto clasificado y, además, no perder comba con respecto al grupo X-B, que este fin de semana finiquita su primera vuelta. Las características de esta peculiar temporada, donde se arrastran los puntos obtenidos de la primera fase a la segunda, implican la necesidad de sumar cuanto más puntos mejor y, en este sentido, el Deportivo ya se dejó ocho en los cuatro empates que cosechó durante la primera vuelta.

Los de Joaquín Poveda afrontan el primer encuentro del año después de tres semanas sin competición y con tres caras nuevas con respecto al equipo que se marchó de vacaciones el pasado 21 de diciembre. El club le ha dado la baja al capitán Isra y también a Álex Valerio y a Murci y ha cedido a Rubén Sánchez al Pozoblanco y a Samu al Coria. Para equilibrar estas ausencias, la entidad se ha reforzado con Ramón Verdú, que vuelve a su equipo un año después; el mediapunta coriano Juanito Sánchez; y el delantero de La Barca de la Florida Javi Forján, cedido por la Balompédica Linense. Estos dos últimos podrían debutar, aunque no de inicio, ya con el XCD, pero Verdú tendrá que esperar una semana más, ya que la recalificación de su licencia no permite que juegue hasta que no pase un mes desde su último partido con el Ejea, que fue el 13 de diciembre.

Poveda recupera para el choque contra el Cabecense a Juanca, que ha dejado atrás la lesión que se produjo durante el calentamiento del partido frente al Arcos en Chapín y que le impidió también jugar en Ceuta. Hasta aquel momento, el centrocampista jerezano había sido titular en todos los encuentros. Quien no está disponible es Dani Jurado, que se no se ha recuperado a tiempo de una lesión muscular y es baja para el choque en Chapín. El técnico ha citado a todos los disponibles, 19.

Chapín: cuarto para el XCD y segundo para el Cabecense

Será el cuarto partido de los azulinos en el Estadio Municipal tras los que jugó como local ante Rota y Arcos y el que disputó de visitante frente al Xerez DFC, todos saldados con victorias. Curiosamente, para el Cabecense es su segunda salida consecutiva a Chapín, ya que despidió 2020 enfrentándose al Xerez DFC, donde sumó una derrota por tres goles a cero.

Los de Rogelio Sánchez, que tampoco podrá estar en el banquillo al tener que cumplir su segundo partido de sanción, recuperan a su delantero Luismi, que se perdió el duelo frente al XDFC por sanción. Los sevillanos ganaron en sus dos últimas visitas al Xerez CD, en la campaña 17/18 en El Palmar (0-2) y hace dos temporadas en La Juventud (0-1), aunque por entonces el club azulino luchaba por la permanencia.