"Los xerecistas somos expertos en tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado"

Bajan las aguas revueltas en el Xerez CD a apenas dos días del enfrentamiento con el Recre. En lo deportivo, el equipo cedía los primeros puntos del campeonato en el Pedro S. Garrido este pasado domingo ante el CD Rota en un choque en el que se confirmaban las malas sensaciones de la semana anterior frente al Ciudad de Lucena. Y en lo institucional, la entidad no ha pagado aún a la plantilla la nómina de octubre, un hecho que el propio presidente, Juan Luis Gil 'Titín' reconoce. El club ha anunciado que este martes convoca a los socios para dar todo tipo de explicaciones de la situación deportiva y económica.

Y es que algunos aficionados instan al dirigente a que dé un paso y éste, cansado, ha estallado en una red social: "Hace años que en el Xerez CD no existía una situación tan favorable. En lo deportivo, es cierto que hemos pegado un pequeño bajón; en lo económico también es cierto que llevamos unos días de retraso; y en lo institucional no paramos día a día para regularizar lo que muchos se encargaron de intentar destruir, Sólo les digo a los xerecistas de verdad que echen la mirada unos años atrás. Pues aún así hay gente que día tras día sólo vive para intentar destruir lo que con tanto esfuerzo estamos intentando sacar adelante. Como digo siempre, tenemos más enemigos dentro de casa que fuera y como vuelvo a repetir casi siempre, no van a conseguir su objetivo”.

"Veo a la gente muy nerviosa, que si un grupo ha venido a comprar el club y le he dicho que no; que si Juan Díaz... Con Juan hablo todos los días y me ha asegurado que no entra en el Xerez CD, que no vuelve. Hay gente que va a hacer daño", afirma en conversación con este Diario.

Titín asegura que "el principal problema somos los propios xerecistas, que somos expertos en tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Aquí se han llevado todo lo que se podían llevar y nadie se quejaba y ahora que estamos gente de Jerez no confiamos, parecemos masoquistas".

"A lo mejor un futbolista que reclama por diez días de retraso no es digno del Xerez"

El presidente asegura no tener ningún apego al cargo: "El que quiera el Xerez CD ahí está, yo entrego ahora mismo el club a alguien siempre y cuando me garantice el futuro de mi club deportiva e institucionalmente. Le digo, firma aquí. La gente no sabe el trabajo que conlleva todo esto, ni el dinero que llevamos puesto. Es verdad eso de que nadie es profeta en su tierra. Estar al frente del Xerez CD es una presión diaria y psicológica brutal y te puedo asegurar que nadie quiere más al Xerez que yo, igual a lo mejor sí, pero más seguro que no", señala.

En cuanto al impago del mes de octubre a la plantilla, afirma que "se cobra el día 6 o el 7 de cada mes y es verdad que tenemos un pequeño retraso. Tenemos acordado con los patrocinadores pagos mensuales y uno de ellos se ha retrasado y no vamos a pagarles a unos jugadores y a otros no. Espero que a lo largo de esta semana o la que viene esté solucionado”.

'Titín' asegura que dio las pertinentes explicaciones a la plantilla el pasado viernes: "Hablamos con los jugadores y les explicamos el problema que hay con un patrocinador. Nos preguntaron si esto va a ser así todos los meses y les dije que espero que no, pero que aquí no hay millonarios y que ahora mismo dependemos de terceros, que son los patrocinadores". "Algunos -prosigue- me dijeron que a lo mejor sabiendo esto no hubiera venido y yo les dije que no es digno de ser jugador del Xerez el que reclama por un retraso de diez días".