Adri Rodríguez: "El equipo está mal, nos tenemos que levantar"

Tras ser titular contra el Cádiz Mirandilla por primera vez esta temporada, Adri Rodríguez comenzó el partido contra el Almería B en el banquillo, entrando en la segunda mitad sustituyendo a Ulloa. El isleño, uno de los capitanes del Xerez CD, lamentó la derrota del equipo, la tercera de la temporada y la segunda seguida fuera de casa, vio una primera parte “en la que fuimos superiores, teniendo seis o siete ocasiones que no supimos definir y ellos tuvieron dos y acertaron en una, esa fue la diferencia”.

Sí reconoció que en la segunda parte “no jugamos bien” y los puntos se quedaron en tierras indálicas. “Confío en mis compañeros, hay días buenos y otros malos y esta vez tuvimos un mal día”, apuntaba.

Adri mantiene que la liga es larga y “esto es una carrera de fondo, tenemos que seguir trabajando y estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo”.

El equipo suma tres partidos sin ganar y reconoce que el vestuario está afectado por los últimos resultados: “El equipo no está bien, está mal, pero tenemos que levantarnos, no nos queda otra”. El Deportivo se centra ya en el Orihuela este sábado, “volvemos a Chapín y los tres puntos se tienen que quedar en casa” no sin antes dar las gracias a los aficionados que se desplazaron a Almería, “espero que podamos darles una alegría pronto”.

Regreso al trabajo

El Deportivo tiene este martes jornada de descanso y regresa al trabajo este miércoles en el Municipal de Chapín para comenzar a preparar el encuentro del sábado (18:00 horas) frente al Orihuela. Los azulinos se van a medir a un rival que atraviesa también un mal momento, no gana desde la tercera jornada y ocupa plaza de descenso