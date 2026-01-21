Adri Rodríguez y Felipe no entrenan y Leo Vázquez sigue su puesta a punto

La plantilla del Deportivo regresó en la mañana de este miércoles a los entrenamientos en las instalaciones de Picadueñas. Bajo una intensa lluvia, los de Galiano llevaron a cabo la segunda sesión preparatoria de la semana tras el día de descanso otorgardo el martes.

La principal novedad estuvo en la ausencia de Adri Rodríguez, que arrastra un fuerte golpe en las costillas desde la pasada semana, y Felipe Chacartegui. El primero está descartado, pues además de sus problemas físicos que le impedirán jugar, cumplió ciclo de tarjetas el pasado domingo y a la espera de la confirmación hoy por parte de la Federación, será baja de nuevo en Lebrija.

Por su parte, el lateral zurdo continúa con la fascitis plantar que tantos problemas le está dando esta temporada. Ayer no se ejercitó con sus compañeros aunque de momento no está descartado para volver al que fue su estadio durante la segunda vuelta del pasado año.

Sí que se ejercitó ya como uno más el único fichaje xerecista hasta el momento, el sanluqueño Zeki, al que se le vio muy integrado en el grupo. Quien no acabó el entreno por precaución, ya que acaba de salir de una lesión de pubis, es el defensa Leo Vázquez, que espera estar en perfecto estado en las próximas semanas. Por contra, si entrenaron tanto Antonio Santos, al que se le va a dar la baja para tramitar la licencia de Zeki, como Manu de la Lama.